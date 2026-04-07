Cinema 07.04.2026

Η ιστορία πίσω από τον ρόλο που κάνει τον ανιψιό του Michael Jackson να ζει το όνειρο του «King of Pop»

Η βιογραφική ταινία «Michael» με τον Jaafar Jackson αποκαλύπτει την πρόκληση του να ζωντανέψεις τον Michael Jackson.
Πόπη Βασιλείου

Για έναν ολόκληρο χρόνο, ο Jaafar Jackson κράτησε μυστικό ότι θα υποδυθεί τον θρυλικό Michael Jackson στην πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Michael». Ακόμη και η μητέρα του δεν γνώριζε τίποτα, με τον ίδιο να περιγράφει ότι ήθελε να νιώσει πρώτα άνετα με τον ρόλο πριν μοιραστεί την είδηση. Η μυστικότητα αυτή δείχνει πόσο μεγάλη ευθύνη ένιωσε, γνωρίζοντας ότι καλείται να ζωντανέψει έναν από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της μουσικής ιστορίας.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Interview, ο Jaafar εξομολογήθηκε στον συμπρωταγωνιστή του, Miles Teller, ότι η πρώτη εμπειρία θέασης της ταινίας ήταν διαφορετική από ό,τι περίμενε. «Περίμενα να δω κάτι εντελώς διαφορετικό», είπε, περιγράφοντας την ένταση της πρώτης αντίδρασης όταν είδε την ταινία ολοκληρωμένη. Η δεύτερη θέαση όμως του επέτρεψε να συνδεθεί πραγματικά με την ιστορία και να απολαύσει την ερμηνεία του χωρίς να σκέφτεται τις σκηνές που έμειναν εκτός.

Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael

Η ταινία περιλαμβάνει δυνατές σκηνές και σπάνιες προσωπικές στιγμές, όπως η αλληλεπίδραση με τη μητέρα του, η οποία ήταν συγκινημένη και προσπαθούσε να συνδέσει τον γιο της με τον Michael Jackson που έβλεπε στην οθόνη. Η προβολή αποκαλύπτει όχι μόνο την τεχνική και μουσική δεινότητα του Jaafar, αλλά και τη συναισθηματική πλευρά του, την ευαίσθητη πλευρά του που η οικογένειά του δεν είχε δει ποτέ πριν.

Ο Jaafar Jackson και ο Miles Teller δίνουν ζωή σε μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, μουσική και σημαντικά γεγονότα από τη ζωή του «King of Pop». Από τις μεγάλες σκηνές συναυλιών μέχρι τις προσωπικές στιγμές της οικογένειας, η ταινία υπόσχεται να φέρει το κοινό κοντά στον Michael Jackson όπως δεν τον έχει δει ποτέ ξανά. Η απόδοση του Jaafar θεωρείται ήδη ένα από τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια της ταινίας, καθώς συνδέει την ιστορία με τη δική του προσωπική εμπειρία και κληρονομιά.

Μέσα από την ταινία «Michael», ο Jaafar Jackson αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της οικογένειάς του, ενώ ταυτόχρονα τιμά τον θρυλικό θείο του, φέρνοντας στον κόσμο μια συναρπαστική βιογραφική ιστορία που κάθε λάτρης της μουσικής δεν πρέπει να χάσει.

The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jaafar Jackson Michael MICHAEL JACKSON ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

