Cinema 24.03.2026

Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael

Η Sony Music παρουσιάζει τα τραγούδια της βιογραφικής ταινίας για τον Michael Jackson με πρωταγωνιστή τον Jaafar Jackson
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Michael», αφιερωμένη στη ζωή και την καριέρα του Michael Jackson, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο, με τη Sony Music να αποκαλύπτει ήδη τη λίστα των τραγουδιών που θα συνοδεύουν το φιλμ. Η επίσημη κυκλοφορία του soundtrack με τίτλο «Michael Songs From the Motion Picture» έχει προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου, την ίδια ημέρα με την πρεμιέρα της ταινίας.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Antoine Fuqua, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Michael Jackson εμφανίζεται ο Jaafar Jackson, ανιψιός του θρυλικού καλλιτέχνη. Η παραγωγή φιλοδοξεί να καταγράψει την πορεία του Michael Jackson από τα πρώτα του βήματα έως την καθιέρωσή του ως έναν από τους σημαντικότερους entertainers όλων των εποχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «Αν αναρωτιόσασταν ποια τραγούδια θα περιλαμβάνονται στη νέα βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson, αυτή είναι η επίσημη λίστα του συνοδευτικού άλμπουμ, που περιλαμβάνει 13 από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες». Η επιλογή των τραγουδιών σκιαγραφεί τις διαφορετικές περιόδους της ζωής του καλλιτέχνη και προσφέρει μια συνολική εικόνα της μουσικής του εξέλιξης.

Το πρώτο μέρος του soundtrack εστιάζει στην εποχή των The Jackson 5, περιλαμβάνοντας αγαπημένα τραγούδια όπως «I’ll Be There», «Never Can Say Goodbye» και «Who’s Lovin’ You», ενώ ολοκληρώνεται με ένα medley των «I Want You Back», «ABC» και «The Love You Save». Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τραγούδια αποδίδονται στους The Jacksons, το όνομα που υιοθέτησαν τα μέλη του συγκροτήματος μετά την αποχώρησή τους από τη Motown Records.

Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη σόλο καριέρα του Michael Jackson και περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως «Don’t Stop ’Til You Get Enough» από το άλμπουμ «Off the Wall», καθώς και εμβληματικά τραγούδια από το «Thriller», όπως «Beat It», «Thriller», «Billie Jean» και «Human Nature». Το soundtrack συμπληρώνεται με τραγούδια όπως «Ben», «Wanna Be Startin’ Somethin’», «Workin’ Day and Night» και «Bad».

Η ταινία επιχειρεί να παρουσιάσει όχι μόνο τη μουσική διαδρομή του Michael Jackson, αλλά και πτυχές της προσωπικής του ζωής, εστιάζοντας στη μετάβασή του από παιδί θαύμα των The Jackson 5 σε έναν καλλιτέχνη με παγκόσμια επιρροή. Όπως αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή, «Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας τη διαδρομή του από την ανακάλυψη του μοναδικού του ταλέντου ως βασικού μέλους των The Jackson 5 μέχρι τον οραματιστή καλλιτέχνη, του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία τροφοδότησε μια αδιάκοπη πορεία προς την κορυφή της παγκόσμιας ψυχαγωγίας».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Colman Domingo στον ρόλο του Joe Jackson, η Nia Long ως Katherine Jackson, η Kat Graham ως Diana Ross και ο Miles Teller ως John Branca, δικηγόρος και μάνατζερ του καλλιτέχνη. Η ταινία «Michael» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές κυκλοφορίες του 2026, συγκεντρώνοντας ήδη έντονο ενδιαφέρον από το κοινό και τους θαυμαστές του Michael Jackson σε όλο τον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Michael Jackson και ABBA στο εκρηκτικό soundtrack του Stranger Things

Δες επίσης

Ο Paapa Essiedu δέχεται απειλές για τη ζωή του μετά την ένταξή του στη σειρά Harry Potter

Kira may cry: Η μυσταγωγική βραδιά στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

Απογειώθηκε το Project Hail Mary με τον Ryan Gosling

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz κοντά σε συμφωνία για αποκαλυπτική σειρά 

Regé-Jean Page: Η επανασύνδεση με τη Nicola Coughlan ξαναζωντανεύει τις ελπίδες για επιστροφή στο Bridgerton

Η Margot Robbie και η Kylie Minogue αναβιώνουν το Come Into My World σε καμπάνια της Chanel

Η Kesha ανακοίνωσε την περιοδεία The Freedom World Tour

Η Miley Cyrus αναβιώνει την εισαγωγή της Hannah Montana και γίνεται viral

Το trailer του Moana κυκλοφόρησε και όλοι μιλούν για τον Dwayne Johnson

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα