Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael

Η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Michael», αφιερωμένη στη ζωή και την καριέρα του Michael Jackson, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο, με τη Sony Music να αποκαλύπτει ήδη τη λίστα των τραγουδιών που θα συνοδεύουν το φιλμ. Η επίσημη κυκλοφορία του soundtrack με τίτλο «Michael Songs From the Motion Picture» έχει προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου, την ίδια ημέρα με την πρεμιέρα της ταινίας.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Antoine Fuqua, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Michael Jackson εμφανίζεται ο Jaafar Jackson, ανιψιός του θρυλικού καλλιτέχνη. Η παραγωγή φιλοδοξεί να καταγράψει την πορεία του Michael Jackson από τα πρώτα του βήματα έως την καθιέρωσή του ως έναν από τους σημαντικότερους entertainers όλων των εποχών.

Διάβασε επίσης: The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «Αν αναρωτιόσασταν ποια τραγούδια θα περιλαμβάνονται στη νέα βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson, αυτή είναι η επίσημη λίστα του συνοδευτικού άλμπουμ, που περιλαμβάνει 13 από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες». Η επιλογή των τραγουδιών σκιαγραφεί τις διαφορετικές περιόδους της ζωής του καλλιτέχνη και προσφέρει μια συνολική εικόνα της μουσικής του εξέλιξης.

Το πρώτο μέρος του soundtrack εστιάζει στην εποχή των The Jackson 5, περιλαμβάνοντας αγαπημένα τραγούδια όπως «I’ll Be There», «Never Can Say Goodbye» και «Who’s Lovin’ You», ενώ ολοκληρώνεται με ένα medley των «I Want You Back», «ABC» και «The Love You Save». Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τραγούδια αποδίδονται στους The Jacksons, το όνομα που υιοθέτησαν τα μέλη του συγκροτήματος μετά την αποχώρησή τους από τη Motown Records.

Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη σόλο καριέρα του Michael Jackson και περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως «Don’t Stop ’Til You Get Enough» από το άλμπουμ «Off the Wall», καθώς και εμβληματικά τραγούδια από το «Thriller», όπως «Beat It», «Thriller», «Billie Jean» και «Human Nature». Το soundtrack συμπληρώνεται με τραγούδια όπως «Ben», «Wanna Be Startin’ Somethin’», «Workin’ Day and Night» και «Bad».

Η ταινία επιχειρεί να παρουσιάσει όχι μόνο τη μουσική διαδρομή του Michael Jackson, αλλά και πτυχές της προσωπικής του ζωής, εστιάζοντας στη μετάβασή του από παιδί θαύμα των The Jackson 5 σε έναν καλλιτέχνη με παγκόσμια επιρροή. Όπως αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή, «Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας τη διαδρομή του από την ανακάλυψη του μοναδικού του ταλέντου ως βασικού μέλους των The Jackson 5 μέχρι τον οραματιστή καλλιτέχνη, του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία τροφοδότησε μια αδιάκοπη πορεία προς την κορυφή της παγκόσμιας ψυχαγωγίας».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Colman Domingo στον ρόλο του Joe Jackson, η Nia Long ως Katherine Jackson, η Kat Graham ως Diana Ross και ο Miles Teller ως John Branca, δικηγόρος και μάνατζερ του καλλιτέχνη. Η ταινία «Michael» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές κυκλοφορίες του 2026, συγκεντρώνοντας ήδη έντονο ενδιαφέρον από το κοινό και τους θαυμαστές του Michael Jackson σε όλο τον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Michael Jackson και ABBA στο εκρηκτικό soundtrack του Stranger Things

