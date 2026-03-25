Ζώδια 25.03.2026

4 ζώδια μπαίνουν σε περίοδο σύγκρουσης και τίποτα δεν θα είναι ίδιο

Η Σελήνη στον Καρκίνο φέρνει συναισθηματική πίεση και αναγκάζει τέσσερα ζώδια να πάρουν καθοριστικές αποφάσεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα ιδιαίτερα φορτισμένο αστρολογικό σκηνικό διαμορφώνεται στις 25 Μαρτίου, καθώς η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Καρκίνου και ενεργοποιεί βαθιά συναισθήματα, εσωτερικές συγκρούσεις και εκκρεμότητες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Η συγκεκριμένη συγκυρία λειτουργεί ως σημείο καμπής, καθώς όσα είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα ως σκέψεις, στόχοι ή επιθυμίες, τώρα δοκιμάζονται στην πράξη. Η ένταση που δημιουργείται δεν είναι τυχαία, αλλά σε ωθεί να κινηθείς, να πάρεις θέση και να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις.

Από τη μία πλευρά ενισχύεται η ανάγκη για δράση, αποφασιστικότητα και νέα ξεκινήματα. Από την άλλη, έρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη για ασφάλεια, σταθερότητα και συναισθηματική προστασία. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση σε φέρνει αντιμέτωπο με παλιά ζητήματα, ευαισθησίες και ανοιχτούς λογαριασμούς. Τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα, ενώ καταστάσεις που μέχρι τώρα περνούσαν απαρατήρητες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Είναι η στιγμή που καλείσαι να υπερασπιστείς όσα έχουν αξία για εσένα, χωρίς να αγνοήσεις τις προσωπικές σου ανάγκες.

Τέσσερα ζώδια επηρεάζονται πιο έντονα από αυτή την περίοδο και βρίσκονται μπροστά σε αποφάσεις που δεν μπορούν να αναβληθούν.

1. Κριός

Ο Κριός καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική του ισορροπία. Η ανάγκη να προστατεύσει τον χώρο και τους ανθρώπους του γίνεται πιο έντονη, οδηγώντας τον σε ξεκάθαρες κινήσεις.

2. Καρκίνος

Ο Καρκίνος βιώνει τις εξελίξεις σε απόλυτα προσωπικό επίπεδο. Η πίεση αυξάνεται, όμως ταυτόχρονα δημιουργείται η ανάγκη να θέσει όρια και να προχωρήσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, δίνοντας προτεραιότητα στον εαυτό του.

3. Ζυγός

Ο Ζυγός βρίσκεται στο επίκεντρο εξελίξεων που αφορούν την καριέρα και τη δημόσια εικόνα του. Η πίεση μπορεί να είναι έντονη, αλλά συνοδεύεται από ευκαιρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αναγνώριση.

4. Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως καλείται να πάρει σαφή θέση στις σχέσεις του. Συνεργασίες και προσωπικοί δεσμοί δοκιμάζονται, ενώ η ανάγκη για ειλικρίνεια και ξεκάθαρες αποφάσεις γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Η περίοδος αυτή δεν αφήνει περιθώρια για αναβολές. Σε ωθεί να αντιμετωπίσεις όσα απέφευγες και να προχωρήσεις με αποφασιστικότητα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ρήξεις ή δύσκολες επιλογές. Οι αποφάσεις που θα πάρεις τώρα έχουν τη δυναμική να καθορίσουν την πορεία σου για το επόμενο διάστημα.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

