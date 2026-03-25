4 ζώδια μπαίνουν σε περίοδο σύγκρουσης και τίποτα δεν θα είναι ίδιο

Ένα ιδιαίτερα φορτισμένο αστρολογικό σκηνικό διαμορφώνεται στις 25 Μαρτίου, καθώς η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Καρκίνου και ενεργοποιεί βαθιά συναισθήματα, εσωτερικές συγκρούσεις και εκκρεμότητες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Η συγκεκριμένη συγκυρία λειτουργεί ως σημείο καμπής, καθώς όσα είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα ως σκέψεις, στόχοι ή επιθυμίες, τώρα δοκιμάζονται στην πράξη. Η ένταση που δημιουργείται δεν είναι τυχαία, αλλά σε ωθεί να κινηθείς, να πάρεις θέση και να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις.

Από τη μία πλευρά ενισχύεται η ανάγκη για δράση, αποφασιστικότητα και νέα ξεκινήματα. Από την άλλη, έρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη για ασφάλεια, σταθερότητα και συναισθηματική προστασία. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση σε φέρνει αντιμέτωπο με παλιά ζητήματα, ευαισθησίες και ανοιχτούς λογαριασμούς. Τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα, ενώ καταστάσεις που μέχρι τώρα περνούσαν απαρατήρητες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Είναι η στιγμή που καλείσαι να υπερασπιστείς όσα έχουν αξία για εσένα, χωρίς να αγνοήσεις τις προσωπικές σου ανάγκες.

Διάβασε επίσης: 4 ζώδια παίρνουν επιτέλους αυτό που περίμεναν τόσο καιρό

Τέσσερα ζώδια επηρεάζονται πιο έντονα από αυτή την περίοδο και βρίσκονται μπροστά σε αποφάσεις που δεν μπορούν να αναβληθούν.

1. Κριός

Ο Κριός καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική του ισορροπία. Η ανάγκη να προστατεύσει τον χώρο και τους ανθρώπους του γίνεται πιο έντονη, οδηγώντας τον σε ξεκάθαρες κινήσεις.

2. Καρκίνος

Ο Καρκίνος βιώνει τις εξελίξεις σε απόλυτα προσωπικό επίπεδο. Η πίεση αυξάνεται, όμως ταυτόχρονα δημιουργείται η ανάγκη να θέσει όρια και να προχωρήσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, δίνοντας προτεραιότητα στον εαυτό του.

3. Ζυγός

Ο Ζυγός βρίσκεται στο επίκεντρο εξελίξεων που αφορούν την καριέρα και τη δημόσια εικόνα του. Η πίεση μπορεί να είναι έντονη, αλλά συνοδεύεται από ευκαιρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αναγνώριση.

4. Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως καλείται να πάρει σαφή θέση στις σχέσεις του. Συνεργασίες και προσωπικοί δεσμοί δοκιμάζονται, ενώ η ανάγκη για ειλικρίνεια και ξεκάθαρες αποφάσεις γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Η περίοδος αυτή δεν αφήνει περιθώρια για αναβολές. Σε ωθεί να αντιμετωπίσεις όσα απέφευγες και να προχωρήσεις με αποφασιστικότητα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ρήξεις ή δύσκολες επιλογές. Οι αποφάσεις που θα πάρεις τώρα έχουν τη δυναμική να καθορίσουν την πορεία σου για το επόμενο διάστημα.

Διάβασε επίσης: Ανάδρομος Ερμής τέλος – Τι αλλάζει επιτέλους στη ζωή σου

Δες και αυτό…