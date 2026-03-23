Ανάδρομος Ερμής τέλος – Τι αλλάζει επιτέλους στη ζωή σου

Η ορθή πορεία του Ερμή φέρνει ξεκαθαρίσματα, καλύτερη επικοινωνία και νέες αποφάσεις για όλα τα ζώδια

Μετά από μια περίοδο που πιθανότατα σε μπέρδεψε, σε καθυστέρησε ή σε έκανε να αμφιβάλλεις για επιλογές και ανθρώπους, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και η διαφορά αρχίζει να γίνεται αισθητή. Οι παρεξηγήσεις μειώνονται, οι σκέψεις ξεκαθαρίζουν και η καθημερινότητά σου αποκτά ξανά ρυθμό. Η ενέργεια αυτής της εβδομάδας σε βοηθά να δεις πιο καθαρά καταστάσεις που μέχρι τώρα έμοιαζαν θολές. Παράλληλα, η επιρροή της Σελήνης σε ζώδια που συνδέονται με τον Ερμή ενισχύει την επικοινωνία, αλλά και την ανάγκη να διαχειριστείς καλύτερα τα συναισθήματά σου. Είναι η στιγμή να πάρεις αποφάσεις, να μιλήσεις πιο ανοιχτά και να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε κρατούσε πίσω.

Κριός

Μπαίνεις σε μια νέα φάση που σε γεμίζει ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Οι σκέψεις σου γίνονται πιο ξεκάθαρες και βρίσκεις το κίνητρο να προχωρήσεις. Είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσεις στον εαυτό σου και να κυνηγήσεις αυτά που θέλεις χωρίς αμφιβολίες.

Ταύρος

Αυτή την εβδομάδα παίρνεις τον έλεγχο και οργανώνεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Έχεις πρακτικές ιδέες που μπορούν να σε βοηθήσουν, ενώ ταυτόχρονα νιώθεις την ανάγκη να περάσεις χρόνο με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία σου βελτιώνεται αισθητά και μπορείς να εκφραστείς πιο άμεσα. Επανέρχονται θέματα ή πρόσωπα από το παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά τα βλέπεις πιο καθαρά. Παράλληλα, αρχίζεις να δίνεις μεγαλύτερη προσοχή στα οικονομικά σου.

Καρκίνος

Οι σχέσεις σου μπαίνουν στο επίκεντρο και έχεις την ευκαιρία να κατανοήσεις βαθύτερα τόσο τον εαυτό σου όσο και τους άλλους. Είναι πιο εύκολο να λύσεις παρεξηγήσεις και να εκφράσεις όσα νιώθεις με ειλικρίνεια.

Λέων

Ανακαλύπτεις ξανά τη δημιουργική σου πλευρά και επανασυνδέεσαι με στόχους που είχες αφήσει πίσω. Η περίοδος αυτή σε ωθεί να εξελιχθείς και να πιστέψεις περισσότερο στις δυνατότητές σου.

Παρθένος

Η πίεση που ένιωθες αρχίζει να μειώνεται και τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά. Έχεις τη δυνατότητα να διαχειριστείς καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να μάθεις μέσα από τις προκλήσεις που προκύπτουν.

Ζυγός

Η εβδομάδα φέρνει κοινωνικότητα και νέες επαφές. Έχεις έμπνευση και επιστρέφεις σε ιδέες που είχες εγκαταλείψει. Ταυτόχρονα, νιώθεις την ανάγκη να στηριχτείς περισσότερο στον εαυτό σου.

Σκορπιός

Καλείσαι να βρεις ισορροπία στις σχέσεις σου και να δεις πιο καθαρά τις δυναμικές που υπάρχουν. Είναι η κατάλληλη στιγμή για ουσιαστικές συζητήσεις και για να δείξεις περισσότερη κατανόηση.

Τοξότης

Αφήνεις πίσω σου τη σύγχυση των προηγούμενων ημερών και αποκτάς μεγαλύτερο έλεγχο. Είναι σημαντικό να εκφράσεις όσα κρατούσες μέσα σου και να διοχετεύσεις την ενέργειά σου δημιουργικά.

Αιγόκερως

Η περίοδος αυτή σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς και να δώσεις προτεραιότητα σε όσα έχουν πραγματική αξία. Επανέρχεσαι σε σχέσεις που σε στηρίζουν και ενισχύεις τους δεσμούς σου.

Υδροχόος

Βλέπεις πιο καθαρά τι θέλεις και μπορείς να το εκφράσεις χωρίς φόβο. Η επικοινωνία σου βελτιώνεται και σε βοηθά να προχωρήσεις σε νέα σχέδια και συνεργασίες.

Ιχθύες

Αρχίζεις να βρίσκεις σταθερότητα και ισορροπία. Θέματα που σε μπέρδευαν ξεκαθαρίζουν και μπορείς να πάρεις αποφάσεις με μεγαλύτερη σιγουριά, δίνοντας έμφαση σε όσα σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Δες κι αυτό…