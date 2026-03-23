Beauty 23.03.2026

Τα 7 πιο hot nail trends για την άνοιξη 2026

Οι πιο πρωτότυπες τάσεις μανικιούρ της άνοιξης 2026, από gloss αποχρώσεις και λουλουδάτα σχέδια μέχρι χρώματα εμπνευσμένα από γλυκά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη φέρνει πάντα ανανέωση και φρεσκάδα στη μόδα, και η χρονιά 2026 δεν αποτελεί εξαίρεση. Στον χώρο της μανικιούρ, τα νύχια γίνονται καμβάς για πειραματισμό και δημιουργικότητα, με χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση αλλά και με πιο ουδέτερους, γήινους τόνους που ξεχωρίζουν χωρίς να υπερκαλύπτουν. Οι αποχρώσεις αυτές αναδεικνύουν την επιδερμίδα και προσφέρουν ένα διακριτικό αλλά κομψό αποτέλεσμα, ιδανικό για όσες θέλουν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα.

Η έμπνευση από τα λουλούδια επιστρέφει με σύγχρονο και απρόβλεπτο τρόπο. To ροζ και η μιμόζα συνδυάζονται με νύχια που θυμίζουν gloss στα χείλη, δημιουργώντας μία παιχνιδιάρικη και λαμπερή αίσθηση. Παράλληλα, η τάση του nail art με επιρροές από γλυκά όπως βανίλια, cappuccino και ζαχαρωτό (barbe à papa) προσθέτει μία αίσθηση διασκέδασης και γλυκιάς πολυτέλειας στη μανικιούρ της άνοιξης.

1. Η λάμψη του gloss

Η άνοιξη 2026 φέρνει στο προσκήνιο τη νέα εκδοχή του ροζ βερνικιού, εμπνευσμένη από gloss χειλιών. Προσθέτοντας μικροσκοπικές γκλίτερ, τα νύχια αποκτούν μια λαμπερή και παιχνιδιάρικη υφή που αναδεικνύει κάθε χειρονομία με φωτεινότητα και girly διάθεση.

2. Ζεστές και cozy αποχρώσεις

Οι γήινες αποχρώσεις, όπως mocha cappuccino ή latte, είναι ιδανικές για μία μανικιούρ που ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές. Οι αποχρώσεις αυτές συνδυάζουν κομψότητα και άνεση, ενώ η ζεστασιά τους φέρνει αίσθηση οικειότητας και άνεσης σε κάθε εμφάνιση.

3. Λαμπερό ασημί

Η αναπάντεχη τάση για την άνοιξη 2026 είναι το χρώμα νυχιών chrome silver. Μεταλλικό, λαμπερό και απρόβλεπτο, δίνει ζωντάνια στα πρώτα ηλιοκαμένα δάχτυλα και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσες θέλουν ένα statement look χωρίς υπερβολές.

4. Γλυκιές αποχρώσεις

Το λευκό της βανίλιας (Vanilla Ice Cream) και οι παστέλ αποχρώσεις, εμπνευσμένες από γλυκά, δημιουργούν μία παιχνιδιάρικη και φρέσκια εμφάνιση. Από τη βανίλια μέχρι το candyfloss μπλε, τα νύχια αποκτούν μία δροσερή, παιχνιδιάρικη διάθεση που ταιριάζει σε κάθε ανοιξιάτικη μέρα.

5. ‘Εμπνευση από τα λουλούδια

Το μικρό αλλά χαρακτηριστικό λουλούδι myosotis, γνωστό ως «forget-me-not», γίνεται η απόλυτη πηγή έμπνευσης για τη μανικιούρ της άνοιξης 2026. Η βιολετί απόχρωση του λουλουδιού χαρίζει στα νύχια μια πρωτότυπη και φρέσκια αισθητική, ιδανική για όσες θέλουν να ξεχωρίσουν με ένα διακριτικό αλλά εντυπωσιακό look.

6. Micro-French και νύχια σε σχήμα almond

Η κλασική French μανικιούρ επιστρέφει σε μικρο-εκδοχή με λεπτές γραμμές, που αναδεικνύονται με έντονα χρώματα. Οι minimal γραμμές συνδυάζονται με έντονες αποχρώσεις, προσφέροντας μοντέρνο και σύγχρονο αποτέλεσμα.

7. Αποχρώσεις από τη φύση

Το πράσινο mojito, το crocodile green και οι ουδέτεροι τόνου της γης, όπως το μπεζ, το χακί και το ταμπά, φέρνουν μία πρωτότυπη διάσταση στη μανικιούρ της άνοιξης. Αυτές οι αποχρώσεις ξεχωρίζουν χωρίς να είναι επιθετικές, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα που δίνει στυλ και προσωπικότητα.

Η άνοιξη του 2026 υπόσχεται να είναι γεμάτη χρώμα, λάμψη και πειραματισμό στη μανικιούρ. Από τα glossy ροζ έως τα ασημένια chrome, τις ζεστές γήινες αποχρώσεις και τις παιχνιδιάρικες γλυκές νότες, κάθε γυναίκα μπορεί να βρει την τάση που ταιριάζει στη δική της προσωπικότητα και στυλ.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

