H Δάφνη Καραβοκύρη στο OK!: «Η συμμετοχή μου στο Real View ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας»

H Δάφνη Καραβοκύρη, έκανε τηλεφωνική εμφάνιση στην ενότητα Themis is Calling της εκπομπής OK! με τον Θέμη Γεωργαντά. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε για την καθημερινότητά της, τη συμμετοχή της στην εκπομπή Real View στο Open, αλλά και για μικρές προσωπικές συνήθειες που αποκαλύπτουν πτυχές του χαρακτήρα της.

Αναφερόμενη στη νέα τηλεοπτική της εμπειρία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η συμμετοχή της στο Real View είναι «ένας κεραυνοβόλος έρωτας». Η ίδια εξήγησε ότι για εκείνη η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μπορεί να εκφράζει δημόσια την άποψή της χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία των δημόσιων σχέσεων. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως κάνει συχνά αυτοκριτική, προσπαθώντας να αξιολογεί καθημερινά τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται δημόσια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η δημοσιογράφος αποκάλυψε και πιο προσωπικές πτυχές της καθημερινότητάς της. Όπως είπε με χιούμορ, ένα από τα πράγματα που απολαμβάνει ιδιαίτερα είναι η οργάνωση και η καθαριότητα του σπιτιού. «Μπορώ να οργανώσω πολύ καλά το σπίτι, να βάλω πλυντήρια, να απλώσω και να τακτοποιήσω τα πάντα», ανέφερε, εξηγώντας πως η διαδικασία αυτή λειτουργεί για εκείνη σχεδόν σαν αποφόρτιση.

Στη συνέχεια, ο Θέμης Γεωργαντάς την έβαλε στο γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων της ενότητας, όπου η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε με αυθορμητισμό και χιούμορ. Περιέγραψε τον εαυτό της με τρεις λέξεις: «συμπονετική, εργατική και μεθοδική», ενώ αποκάλυψε πως το πρώτο της celebrity crush ήταν ο Στράτος Τζώρτζογλου. Όταν ρωτήθηκε ποιο θεωρεί το πιο σέξι χαρακτηριστικό πάνω της, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Τα μάτια μου».

Η συζήτηση έκλεισε με ένα χιουμοριστικό δίλημμα, στο οποίο η Δάφνη Καραβοκύρη επέλεξε τη Σοφία Μουτίδου, τονίζοντας ότι οι δυο τους βρίσκονται πολύ κοντά σε επίπεδο απόψεων και αξιών. Με την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό της, η παρουσία της στην ενότητα απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης.

Δες κι αυτό…