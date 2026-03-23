Ήβη Αδάμου: «Έχω περάσει δύσκολες φάσεις στην καρίερα μου, όμως συνεχίζω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω»

Σε μια ειλικρινή συνέντευξη, η Ήβη Αδάμου εξομολογείται τις προκλήσεις της καριέρας της και τη σημασία της ωριμότητας

Το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου, η Ήβη Αδάμου άνοιξε την καρδιά της στον Νίκο Γρίτση και την εκπομπή «Αστερόσκονη», μιλώντας για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις του μουσικού χώρου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια τόνισε ότι για να επιβιώσει κανείς στη μουσική σκηνή χρειάζεται μια δόση «αλητείας», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δύναμη της αγάπης για τη δουλειά της. «Νιώθω πιο ώριμη και ικανή να διαχειριστώ τις καταστάσεις», εξομολογήθηκε. «Το λαϊκό τραγούδι απαιτεί ωριμότητα, αλλά και λίγη αλητεία για να παραμείνεις στον χώρο τόσα χρόνια. Έχω περάσει δύσκολες φάσεις, όμως συνεχίζω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω και θέλω να το υπηρετήσω με τον δικό μου τρόπο».

Διάβασε επίσης: Moments: Η συγκινητική στιγμή του Γιώργου Καπουτζίδη με τους γονείς του

Στην προσωπική της ζωή, η Ήβη Αδάμου είναι σε σχέση από το 2012 με τον Μιχάλη Κουινέλη. Μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Ανατολή-Νεφέλη Κουινέλη, που ήρθε στον κόσμο στις 13 Ιουνίου 2018. Η οικογένεια ζει στην Μάκρη Έβρου, τόπο καταγωγής του Μιχάλη Κουινέλη, όπου απολαμβάνουν τις ήρεμες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με αυτή τη συνέντευξη, η Ήβη Αδάμου απέδειξε ότι, παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος, η αγάπη για τη μουσική και η στήριξη της οικογένειας αποτελούν τις σταθερές που την κρατούν δυνατή όλα αυτά τα χρόνια.





Διάβασε επίσης: Η Βαλέρια Χοψονίδου μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν ο γιος της χρειάστηκε σοβαρή χειρουργική επέμβαση

