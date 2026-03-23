Moments: Η συγκινητική στιγμή του Γιώργου Καπουτζίδη με τους γονείς του

Ο Γιώργος Καπουτζίδης βίωσε μια συγκινητική στιγμή με τους γονείς του, οι οποίοι μίλησαν για την αγάπη που του έχουν

Το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου, ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλιας, πραγματοποιώντας μια συγκινητική τηλεοπτική εμφάνιση που άγγιξε τους θεατές. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, ο γνωστός δημιουργός μίλησε για καθοριστικές στιγμές της ζωής του και αναφέρθηκε στην παιδική του ηλικία και στην επιθυμία του να προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε παιδιά μέσω της δημόσιας δράσης του.

Η στιγμή που συγκίνησε περισσότερο ήταν όταν οι γονείς του εμφανίστηκαν στην εκπομπή για να μιλήσουν για εκείνον. Η μητέρα του, Ευανθία, μίλησε με τρυφερά λόγια για τον γιο της: «Ο Γιώργος ήταν ένα πανέξυπνο και χαρισματικό παιδί. Του άρεσε το παιχνίδι και το όνειρό του ήταν να γίνει φιλόλογος, ενώ εγώ ήθελα να ακολουθήσει τη νομική. Όταν είδα τις Σαββατογεννημένες, ένιωσα σιγουριά για εκείνον. Σε αγαπώ πολύ και είμαι περήφανη για εσένα». Οι λέξεις της μάνας του προκάλεσαν έντονα συναισθήματα στον ίδιο, που δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Διάβασε επίσης: Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Η στιγμή που μίλησε για τη Χρύσα Μιχαλοπούλου στο MasterChef

Ο ίδιος ο Γιώργος Καπουτζίδης εξομολογήθηκε: «Τους αγαπώ πολύ τους γονείς μου. Είναι δύσκολο να μεγαλώσεις παιδιά και οι δυο το έκαναν με υπευθυνότητα και αγάπη. Με προστάτευσαν από πολλά πράγματα. Θυμάμαι πως είχα πει στη μητέρα μου, λίγο πριν ξεκινήσω να γράφω τις Σέρρες, ότι ένιωθα καταπιεσμένος επειδή δεν μπορούσα να εκφράσω ποιος είμαι, ποιον αγαπάω».





Στη συνέχεια, αποκάλυψε μια ιδιαίτερη συνομιλία που είχε με τη μητέρα του: «Της είπα ότι θα μπορούσα να κάνω περισσότερα για να βοηθήσω παιδιά, αλλά δεν το έκανα για να μην τους φέρω σε δύσκολη θέση. Η μαμά μου μου απάντησε: “Να πεις ό,τι θέλεις, αν θέλεις να βοηθήσεις ανθρώπους”».

Η έκπληξη συνεχίστηκε με τα λόγια του πατέρα του, ο οποίος τόνισε την περηφάνια του: «Είμαι τρομερά υπερήφανος που είμαι ο πατέρας του. Εγώ απλώς του έδωσα το όνομα, αυτός έδωσε τα πάντα. Αγόρι μου γλυκό, είσαι η ζωή μου. Σε αγαπώ και σε καμαρώνω».





Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκλεισε τη συγκινητική του παρέμβαση με μια σημαντική παραδοχή για την αξία της γονεϊκότητας: «Νιώθω τυχερός που είχα αυτούς τους δυο γονείς, που πρώτιστο μέλημά τους ήταν να δώσουν αγάπη. Η αξία να είσαι γονιός δεν περιορίζεται μόνο στο παιδί σου, αλλά μπορεί να αφορά και κάθε παιδί που στηρίζεις στη ζωή του».

Η συνάντηση αυτή με τους γονείς του, γεμάτη τρυφερότητα και ειλικρίνεια, ανέδειξε τη σημασία της οικογενειακής αγάπης και υποστήριξης στη διαμόρφωση ενός ανθρώπου που μέσα από το έργο του αγγίζει και εμπνέει πολλούς.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Ζαρίφη: «Ήθελα να χάσω κιλά για την υγεία μου – Ακόμα δίνω μάχη με το βάρος μου»

Δες κι αυτό…