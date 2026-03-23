Αθηνά Οικονομάκου: Η στέκα «bride» και το ξέφρενο γλέντι στο Έναστρον

Η Αθηνά Οικονομάκου ανέβηκε στη σκηνή του Έναστρον με στέκα «bride» και φούντωσαν οι φήμες για τον επικείμενο γάμο της

Το βράδυ της Παρασκευής, η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο Έναστρον και κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Η γνωστή ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ικαριώτικο φορώντας στέκα με τη λέξη «bride», ένα στιγμιότυπο που πυροδότησε αμέσως τα σενάρια γύρω από τον επικείμενο γάμο της.

Η βραδιά είχε γιορτινό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για την ομάδα της εταιρείας ρούχων που διατηρεί μαζί με τη Μαίρη Συνατσάκη. Η Μαίρη Συνατσάκη απουσίαζε λόγω διάγνωσης με Covid, ωστόσο παρέμεινε σε επικοινωνία με την ομάδα της, δείχνοντας ότι δεν έχασε τελείως το κλίμα της εκδήλωσης.

Η Αθηνά Οικονομάκου ξεχώρισε με ένα κομψό yet casual outfit, συνδυάζοντας τζιν παντελόνι με τοπ της Celia Kritharioti, μια εμφάνιση που ισορροπούσε αρμονικά ανάμεσα στο glam και το καθημερινό στυλ. Η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο ήρθε όταν ανέβηκε στη σκηνή με άλλες φίλες για να γιορτάσουν bachelorette, χορεύοντας και συμμετέχοντας ενεργά στην ενέργεια της βραδιάς.

Το στιγμιότυπο με τη στέκα «bride» έρχεται σε μια περίοδο όπου τα δημοσιεύματα θέλουν την Αθηνά Οικονομάκου να προετοιμάζεται για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα το καλοκαίρι, πιθανότατα στα τέλη Ιουνίου και στην Πάρο. Παρότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, η εμφάνισή της έχει ήδη αναζωπυρώσει τις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή.

Σε κάθε περίπτωση, η ηθοποιός φαίνεται να βιώνει μια ιδιαίτερα ισορροπημένη και δημιουργική περίοδο, τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στην προσωπική της ζωή, διατηρώντας το στυλ και τη λάμψη που την χαρακτηρίζουν.

@athinao1konomakou

