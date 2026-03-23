Στη δημοσιότητα το βίντεο της σύλληψης του Justin Timberlake

Το υλικό από την κάμερα αστυνομικών δόθηκε μετά από νομική συμφωνία, ενώ ο καλλιτέχνης είχε επιχειρήσει να μπλοκάρει τη δημοσιοποίησή του

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο από την κάμερα αστυνομικών που καταγράφει τη σύλληψη του Justin Timberlake το 2024 στο Sag Harbor της Νέας Υόρκης, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το υλικό παραδόθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου από την τοπική αστυνομία σε μέσα ενημέρωσης που είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα. Ο 45χρονος τραγουδιστής είχε αρχικά προσφύγει δικαστικά προκειμένου να αποτραπεί η δημοσιοποίηση του βίντεο, ωστόσο στη συνέχεια συναίνεσε υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθούν περικοπές για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Justin Timberlake συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024 με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Τελικά δήλωσε ένοχος για ηπιότερη παράβαση και καταδικάστηκε σε 25 ώρες κοινωνικής εργασίας. Παράλληλα, συμμετείχε σε εκστρατεία ευαισθητοποίησης, τονίζοντας «Ακόμη και αν έχετε πιει ένα ποτό, μην οδηγείτε».

Το βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε αρχικά από το TMZ, καταγράφει τον καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια ελέγχου, έπειτα από ακινητοποίηση του οχήματός του. Σε απόσπασμα ακούγεται να λέει «Απλώς ακολουθώ τους φίλους μου προς το σπίτι μου. Δεν κάνω τίποτα».

Κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, ο Justin Timberlake εμφανίζεται να δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις οδηγίες των αστυνομικών. Όταν του ζητείται να περπατήσει σε ευθεία γραμμή, δηλώνει «Συγγνώμη, είμαι λίγο νευρικός», ενώ σε επόμενο τεστ αναφέρει «Η καρδιά μου χτυπά πολύ γρήγορα. Αυτές οι δοκιμασίες είναι πραγματικά δύσκολες». Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχωρούν στη σύλληψή του και του περνούν χειροπέδες.

Σε νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 2 Μαρτίου, οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο υλικό τον παρουσιάζει σε «ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση» και ότι η δημοσιοποίησή του «δεν εξυπηρετεί κανένα ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον». Δικαστής στο Long Island είχε αρχικά απαγορεύσει προσωρινά τη δημοσιοποίηση μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της υπόθεσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

