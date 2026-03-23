Μουσικά Νέα 23.03.2026

Στη δημοσιότητα το βίντεο της σύλληψης του Justin Timberlake

Το υλικό από την κάμερα αστυνομικών δόθηκε μετά από νομική συμφωνία, ενώ ο καλλιτέχνης είχε επιχειρήσει να μπλοκάρει τη δημοσιοποίησή του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο από την κάμερα αστυνομικών που καταγράφει τη σύλληψη του Justin Timberlake το 2024 στο Sag Harbor της Νέας Υόρκης, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το υλικό παραδόθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου από την τοπική αστυνομία σε μέσα ενημέρωσης που είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα. Ο 45χρονος τραγουδιστής είχε αρχικά προσφύγει δικαστικά προκειμένου να αποτραπεί η δημοσιοποίηση του βίντεο, ωστόσο στη συνέχεια συναίνεσε υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθούν περικοπές για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Jessica Biel απαγορεύει το junk food στο σπίτι της

Ο Justin Timberlake συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024 με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Τελικά δήλωσε ένοχος για ηπιότερη παράβαση και καταδικάστηκε σε 25 ώρες κοινωνικής εργασίας. Παράλληλα, συμμετείχε σε εκστρατεία ευαισθητοποίησης, τονίζοντας «Ακόμη και αν έχετε πιει ένα ποτό, μην οδηγείτε».

Το βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε αρχικά από το TMZ, καταγράφει τον καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια ελέγχου, έπειτα από ακινητοποίηση του οχήματός του. Σε απόσπασμα ακούγεται να λέει «Απλώς ακολουθώ τους φίλους μου προς το σπίτι μου. Δεν κάνω τίποτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, ο Justin Timberlake εμφανίζεται να δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις οδηγίες των αστυνομικών. Όταν του ζητείται να περπατήσει σε ευθεία γραμμή, δηλώνει «Συγγνώμη, είμαι λίγο νευρικός», ενώ σε επόμενο τεστ αναφέρει «Η καρδιά μου χτυπά πολύ γρήγορα. Αυτές οι δοκιμασίες είναι πραγματικά δύσκολες». Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχωρούν στη σύλληψή του και του περνούν χειροπέδες.

Σε νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 2 Μαρτίου, οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο υλικό τον παρουσιάζει σε «ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση» και ότι η δημοσιοποίησή του «δεν εξυπηρετεί κανένα ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον». Δικαστής στο Long Island είχε αρχικά απαγορεύσει προσωρινά τη δημοσιοποίηση μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της υπόθεσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τι είναι η Νόσος του Lyme από την οποία πάσχει ο Justin Timberlake

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

JUSTIN TIMBERLAKE αλκοτέστ αστυνομία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

H Tokischa ξύρισε το κεφάλι της ζωντανά στη σκηνή

Η Chappell Roan απαντά στις καταγγελίες Jorginho για το περιστατικό με την κόρη του

O Jorginho καταγγέλλει επιθετική συμπεριφορά της ασφάλειας της Chappell Roan προς την 11χρονη κόρη του

Η Olivia Rodrigo ξεσπά κατά της κυβέρνησης Trump και γίνεται viral

Οι BTS σαρώνουν το Spotify με το «ARIRANG» και σπάνε κάθε ρεκόρ μέσα σε 24 ώρες

Οι My Chemical Romance ετοιμάζουν θεατρικό πρότζεκτ

Η Lizzo προκαλεί με νέο βίντεο και ανακοινώνει το Don’t make me love U

Οι BTS επέστρεψαν και κατέρριψαν κάθε ρεκόρ – Έγραψαν ιστορία μπροστά σε 260.000 θεατές

Η Lorde σπάει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου και κάνει ντόρο

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Χειμωνιάτικος καιρός… με πασπάλισμα σκόνης

Χειμωνιάτικος καιρός… με πασπάλισμα σκόνης