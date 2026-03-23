Η Βαλέρια Χοψονίδου μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν ο γιος της χρειάστηκε σοβαρή χειρουργική επέμβαση

Μια πολύ προσωπική και συγκινητική εμπειρία μοιράστηκε πρόσφατα η Βαλέρια Χοψονίδου μέσα από τα social media. Η σχεδιάστρια αθλητικών ρούχων αποκάλυψε ότι ο οκτώ μηνών γιος της, που απέκτησε με τον θεατρικό παραγωγό Αντώνη Βλωτιδέλλη, χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση όταν ήταν μόλις 5,5 μηνών.

Η ίδια μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η οικογένεια, αλλά και για το πώς το ένστικτό της ως μητέρα την οδήγησε τελικά στη σωστή διάγνωση.

Όπως εξηγεί η Βαλέρια Χοψονίδου, ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης της είχε παρατηρήσει ότι το σχήμα του κεφαλιού του μωρού στις εξετάσεις έμοιαζε κάπως διαφορετικό. Παρότι οι γιατροί την καθησύχαζαν, εκείνη συνέχιζε να έχει μια αίσθηση ότι κάτι δεν ήταν απολύτως φυσιολογικό.

Μετά τη γέννηση του παιδιού της, οι σκέψεις αυτές επανήλθαν. Παρατηρώντας καθημερινά το μωρό της, ένιωθε ότι το μέτωπό του είχε μια ασυνήθιστη μορφή. Παρόλο που συγγενείς και φίλοι της έλεγαν πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, η ίδια δεν μπορούσε να αγνοήσει την ανησυχία της. Τελικά, αποφάσισε να επιμείνει και να ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις.

Η διάγνωση που προκάλεσε σοκ

Έπειτα από επίσκεψη σε ειδικό και τη διενέργεια υπερήχου, οι γιατροί εντόπισαν πιθανή ένδειξη για μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται Κρανιοσυνοστέωση. Η διάγνωση αυτή σόκαρε τη μητέρα, καθώς οι γιατροί της εξήγησαν ότι θα έπρεπε να γίνει αξονική τομογραφία για επιβεβαίωση και, εφόσον διαπιστωθεί το πρόβλημα, θα ήταν απαραίτητη χειρουργική επέμβαση. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι το μωρό χρειαζόταν χειρουργική αντιμετώπιση.

Οι δύσκολες ώρες στο χειρουργείο

Η περίοδος μέχρι την επέμβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους γονείς. Όπως περιγράφει η ίδια, κάθε μέρα μέχρι το χειρουργείο ήταν γεμάτη άγχος και φόβο. Η επέμβαση κράτησε περίπου πέντε ώρες, ενώ το μωρό χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να ξυπνήσει από τη νάρκωση. Η αναμονή εκείνων των ωρών ήταν από τις πιο αγωνιώδεις στιγμές για την οικογένεια. Ευτυχώς, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σήμερα, περίπου δυόμισι μήνες μετά το χειρουργείο, ο μικρός είναι υγιής και αναπτύσσεται φυσιολογικά.

Τι είναι η κρανιοσυνοστέωση

Η Κρανιοσυνοστέωση είναι μια συγγενής πάθηση κατά την οποία μία ή περισσότερες ραφές ανάμεσα στα οστά του κρανίου ενός βρέφους κλείνουν πρόωρα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι ραφές αυτές παραμένουν ανοιχτές ώστε να επιτρέπουν στο κεφάλι να αναπτύσσεται μαζί με τον εγκέφαλο κατά τους πρώτους μήνες και χρόνια της ζωής. Όταν όμως κλείσουν νωρίτερα από το κανονικό, μπορεί να περιοριστεί η φυσιολογική ανάπτυξη του κρανίου και να εμφανιστεί ασυνήθιστο ή ασύμμετρο σχήμα στο κεφάλι του βρέφους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προκληθεί και αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση. Η αντιμετώπιση της πάθησης είναι συνήθως χειρουργική και πραγματοποιείται τις περισσότερες φορές μέσα στον πρώτο χρόνο ζωής του παιδιού, ώστε να διορθωθεί το σχήμα του κρανίου και να εξασφαλιστεί η σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου.

