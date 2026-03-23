Μουσικά Νέα 23.03.2026

O Jorginho καταγγέλλει επιθετική συμπεριφορά της ασφάλειας της Chappell Roan προς την 11χρονη κόρη του

Ο ποδοσφαιριστής υποστηρίζει ότι το παιδί κατηγορήθηκε για παρενόχληση ενώ απλώς χαμογέλασε στη δημοφιλή τραγουδίστρια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο São Paulo έφερε στο προσκήνιο ο Jorginho, καταγγέλλοντας ότι η 11χρονη κόρη του βίωσε έντονη ψυχολογική αναστάτωση έπειτα από συνάντηση με μέλος της ασφάλειας της Chappell Roan.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι η κόρη του, η οποία είναι θαυμάστρια της τραγουδίστριας και σχεδίαζε να την παρακολουθήσει στο «Lollapalooza Brazil» το Σάββατο 21 Μαρτίου, βρέθηκε «εξαιρετικά ταραγμένη» μετά το περιστατικό που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια πρωινού στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν. Όπως περιέγραψε ο Jorginho, η σύζυγός του Catherine Harding και η κόρη τους βρίσκονταν στο ίδιο εστιατόριο με την Chappell Roan, όταν το παιδί την αναγνώρισε τυχαία.

Διάβασε επίσης: Boy George προς Chappell Roan: «Ο κόσμος είναι στα πόδια σου, σταμάτα να τον κλωτσάς»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντίδραση της κόρης του ήταν αυθόρμητη και αθώα «Το πρωί η κόρη μου ξύπνησε ενθουσιασμένη, είχε φτιάξει ακόμη και ένα πλακάτ γιατί ήταν χαρούμενη που θα έβλεπε μια καλλιτέχνιδα που θαυμάζει ή θαύμαζε». Ο Jorginho υποστήριξε ότι το παιδί δεν πλησίασε την τραγουδίστρια ούτε ζήτησε κάτι «Απλώς πέρασε δίπλα από το τραπέζι της, κοίταξε για να επιβεβαιώσει ότι ήταν εκείνη, χαμογέλασε και επέστρεψε να καθίσει με τη μητέρα της. Δεν είπε τίποτα, δεν ζήτησε τίποτα». Ωστόσο, όπως ανέφερε, η κατάσταση κλιμακώθηκε αμέσως μετά «Αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν εντελώς δυσανάλογο».

Ο ποδοσφαιριστής ισχυρίστηκε ότι μέλος της ασφάλειας προσέγγισε την οικογένεια με επιθετικό τρόπο «Ένας μεγαλόσωμος φύλακας πλησίασε το τραπέζι ενώ ακόμη έτρωγαν και άρχισε να μιλά με εξαιρετικά επιθετικό ύφος τόσο στη σύζυγό μου όσο και στην κόρη μου, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπει στο παιδί να δείχνει ασέβεια ή να παρενοχλεί άλλους». Όπως σημείωσε, η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω «Ακόμη και απείλησε ότι θα κάνει καταγγελία στο ξενοδοχείο, ενώ η 11χρονη κόρη μου καθόταν εκεί κλαίγοντας. Ήταν εξαιρετικά ταραγμένη και έκλαιγε πολύ».

Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Jorginho έκλεισε την τοποθέτησή του με αιχμηρό τόνο, τονίζοντας «Ήταν απλώς ένα παιδί που θαύμαζε κάποιον. Είναι θλιβερό να βλέπεις τέτοια συμπεριφορά από ανθρώπους που θα έπρεπε να κατανοούν τη σημασία των θαυμαστών. Στο τέλος της ημέρας, αυτοί είναι που χτίζουν τα πάντα». Και κατέληξε με άμεση αναφορά προς την καλλιτέχνιδα «Χωρίς τους θαυμαστές δεν θα ήσασταν τίποτα και στους θαυμαστές δεν αξίζει αυτή η αντιμετώπιση». Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Chappell Roan έχει μιλήσει ανοιχτά για την πίεση που δέχεται από την έντονη παρουσία θαυμαστών και φωτογράφων στην καθημερινότητά της, αναδεικνύοντας τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και τη δημόσια έκθεση.

Διάβασε επίσης:  Η Chappell Roan τα βάζει με τους παπαράτσι στο Παρίσι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
H Tokischa ξύρισε το κεφάλι της ζωντανά στη σκηνή

Ήβη Αδάμου: Η συγκινητική ανάρτηση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Νίκο Οικονομόπουλο

Η Chappell Roan απαντά στις καταγγελίες Jorginho για το περιστατικό με την κόρη του

Ζόζεφιν – Νίνο: Από τον χωρισμό στην επανασύνδεση και το νέο ντουέτο

Η Δέσποινα Βανδή συνοδεύει τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Greek Film Festival του Βερολίνου

Δέσποινα Καμπoύρη: Η νέα ανάρτηση μετά τις δηλώσεις της για το Pride – «Δεν πρόκειται να αναθεωρήσω»

Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράζεται τρυφερό στιγμιότυπο με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της

Moments: Η συγκινητική στιγμή του Γιώργου Καπουτζίδη με τους γονείς του

Αθηνά Οικονομάκου: Η στέκα «bride» και το ξέφρενο γλέντι στο Έναστρον

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Χειμωνιάτικος καιρός… με πασπάλισμα σκόνης

Χειμωνιάτικος καιρός… με πασπάλισμα σκόνης