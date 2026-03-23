O Jorginho καταγγέλλει επιθετική συμπεριφορά της ασφάλειας της Chappell Roan προς την 11χρονη κόρη του

Ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο São Paulo έφερε στο προσκήνιο ο Jorginho, καταγγέλλοντας ότι η 11χρονη κόρη του βίωσε έντονη ψυχολογική αναστάτωση έπειτα από συνάντηση με μέλος της ασφάλειας της Chappell Roan.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι η κόρη του, η οποία είναι θαυμάστρια της τραγουδίστριας και σχεδίαζε να την παρακολουθήσει στο «Lollapalooza Brazil» το Σάββατο 21 Μαρτίου, βρέθηκε «εξαιρετικά ταραγμένη» μετά το περιστατικό που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια πρωινού στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν. Όπως περιέγραψε ο Jorginho, η σύζυγός του Catherine Harding και η κόρη τους βρίσκονταν στο ίδιο εστιατόριο με την Chappell Roan, όταν το παιδί την αναγνώρισε τυχαία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντίδραση της κόρης του ήταν αυθόρμητη και αθώα «Το πρωί η κόρη μου ξύπνησε ενθουσιασμένη, είχε φτιάξει ακόμη και ένα πλακάτ γιατί ήταν χαρούμενη που θα έβλεπε μια καλλιτέχνιδα που θαυμάζει ή θαύμαζε». Ο Jorginho υποστήριξε ότι το παιδί δεν πλησίασε την τραγουδίστρια ούτε ζήτησε κάτι «Απλώς πέρασε δίπλα από το τραπέζι της, κοίταξε για να επιβεβαιώσει ότι ήταν εκείνη, χαμογέλασε και επέστρεψε να καθίσει με τη μητέρα της. Δεν είπε τίποτα, δεν ζήτησε τίποτα». Ωστόσο, όπως ανέφερε, η κατάσταση κλιμακώθηκε αμέσως μετά «Αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν εντελώς δυσανάλογο».

Ο ποδοσφαιριστής ισχυρίστηκε ότι μέλος της ασφάλειας προσέγγισε την οικογένεια με επιθετικό τρόπο «Ένας μεγαλόσωμος φύλακας πλησίασε το τραπέζι ενώ ακόμη έτρωγαν και άρχισε να μιλά με εξαιρετικά επιθετικό ύφος τόσο στη σύζυγό μου όσο και στην κόρη μου, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπει στο παιδί να δείχνει ασέβεια ή να παρενοχλεί άλλους». Όπως σημείωσε, η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω «Ακόμη και απείλησε ότι θα κάνει καταγγελία στο ξενοδοχείο, ενώ η 11χρονη κόρη μου καθόταν εκεί κλαίγοντας. Ήταν εξαιρετικά ταραγμένη και έκλαιγε πολύ».

Ο Jorginho έκλεισε την τοποθέτησή του με αιχμηρό τόνο, τονίζοντας «Ήταν απλώς ένα παιδί που θαύμαζε κάποιον. Είναι θλιβερό να βλέπεις τέτοια συμπεριφορά από ανθρώπους που θα έπρεπε να κατανοούν τη σημασία των θαυμαστών. Στο τέλος της ημέρας, αυτοί είναι που χτίζουν τα πάντα». Και κατέληξε με άμεση αναφορά προς την καλλιτέχνιδα «Χωρίς τους θαυμαστές δεν θα ήσασταν τίποτα και στους θαυμαστές δεν αξίζει αυτή η αντιμετώπιση». Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Chappell Roan έχει μιλήσει ανοιχτά για την πίεση που δέχεται από την έντονη παρουσία θαυμαστών και φωτογράφων στην καθημερινότητά της, αναδεικνύοντας τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και τη δημόσια έκθεση.

