Η Chappell Roan τα βάζει με τους παπαράτσι στο Παρίσι

Η Chappell Roan κατέγραψε με το κινητό της φωτογράφους που την ακολουθούσαν έξω από εστιατόριο και κατήγγειλε δημόσια την παρενόχληση που δέχθηκε

Έντονη ενόχληση απέναντι στη συμπεριφορά των παπαράτσι εξέφρασε η Chappell Roan κατά τη διάρκεια εξόδου της στο Παρίσι, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με πλήθος φωτογράφων που την περίμεναν έξω από εστιατόριο. Η ποπ τραγουδίστρια επέλεξε να αντιδράσει με έναν ασυνήθιστο τρόπο, στρέφοντας την κάμερα του κινητού της προς εκείνους που την ακολουθούσαν και καταγράφοντας το περιστατικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν η Chappell Roan έφτασε σε εστιατόριο της γαλλικής πρωτεύουσας για δείπνο. Σύμφωνα με βίντεο που καταγράφηκε στο πεζοδρόμιο, η Chappell Roan μόλις είχε κατέβει από ένα βαν όταν βρέθηκε περικυκλωμένη από φωτογράφους και άτομα που ζητούσαν αυτόγραφα.

Η Chappell Roan έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο και άρχισε να καταγράφει την κατάσταση γύρω της, περιγράφοντας ταυτόχρονα όσα συνέβαιναν. Καθώς κατέγραφε τους παρευρισκόμενους, η Chappell Roan δήλωσε εμφανώς ενοχλημένη «με αντιμετωπίζουν σαν να μην είμαι άνθρωπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθώ απλώς να πάω για δείπνο και έχω ζητήσει πολλές φορές από αυτούς τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από κοντά μου».

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Chappell Roan περιστρέφει αργά την κάμερα για να δείξει το πλήθος που την περιβάλλει. Την ώρα που η Chappell Roan απευθύνεται στο κινητό της, ένας άνδρας πλησιάζει και τη χαιρετά λέγοντας «γεια», πριν της ζητήσει αυτόγραφο, αγνοώντας πλήρως τις εκκλήσεις της να απομακρυνθούν.

Η Chappell Roan συνέχισε να καταγράφει τους παπαράτσι και τους θαυμαστές που την ακολουθούσαν, επισημαίνοντας ότι τα προσωπικά της όρια παραβιάζονται. Στο βίντεο η Chappell Roan απευθύνεται απευθείας προς όσους βρίσκονται γύρω της, ζητώντας να σταματήσει η πίεση που δέχεται.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της έντονης παρουσίας των παπαράτσι γύρω από δημοφιλείς καλλιτέχνες και τη δυσκολία που συχνά αντιμετωπίζουν οι διασημότητες να διατηρήσουν προσωπικό χώρο στην καθημερινότητά τους.

Η αντίδραση της Chappell Roan προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ότι υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στις εμφανίσεις σε κόκκινα χαλιά και στην ιδιωτική ζωή των καλλιτεχνών. Όπως σημείωσαν πολλοί, άλλο πράγμα είναι μια δημόσια εμφάνιση και άλλο μια απλή έξοδος για δείπνο, η οποία θα έπρεπε να γίνεται με μεγαλύτερο σεβασμό από όσους παρακολουθούν τις κινήσεις των διάσημων προσώπων.

