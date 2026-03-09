Fashion 09.03.2026

Η Chappell Roan με διάφανο φόρεμα και μαύρο στρινγκ στο fashion show του οίκου McQueen

Η Chappell Roan μαγνήτισε όλα τα βλέμματα στην επίδειξη του Alexander McQueen FW 2026-2027 με τολμηρό διάφανο φόρεμα και εντυπωσιακά κοσμήματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Chappell Roan κέρδισε όλα τα βλέμματα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, κατά τη διάρκεια της επίδειξης του Alexander McQueen, με ένα τολμηρό και αβίαστα εντυπωσιακό look που συζητήθηκε έντονα στα social media.

Η 28χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα διάφανο μαύρο φόρεμα που αποκάλυπτε διακριτικά το σώμα της, χωρίς να φορέσει σουτιέν και καλύπτοντας μόνο τα πιο προσωπικά της σημεία με ένα μαύρο στρινγκ. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά, ογκώδη κοσμήματα: ένα statement κολάρο στον λαιμό, βαριά κρεμαστά σκουλαρίκια και αρκετά βραχιόλια που έδιναν όγκο και drama στο outfit της.

Διάβασε επίσης: Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα ’90s στα Grammys 2026

Τα σγουρά κόκκινα μαλλιά της ήταν ελεύθερα, ενώ το έντονο σκούρο μακιγιάζ στα μάτια τόνιζε την αίσθηση του δυναμικού και θηλυκού look. Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίδειξη στο Instagram, σχολιάζοντας με χιούμορ και ενθουσιασμό: «ίντσες + σώμα + ίντσες + σώμα = @alexandermcqueen. Τόσο απίστευτη επίδειξη, ω θεέ μου! Ευχαριστώ που με καλέσατε!!».

Με αυτή την εμφάνιση, η Chappell Roan απέδειξε ότι η μόδα είναι χώρος για τολμηρές επιλογές και προσωπική έκφραση, ενώ η McQueen FW 2026-2027 συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία της.

Διάβασε επίσης: Η Chappell Roan απαντά στην κριτική για το naked look της στα Grammy 2026

Alexander McQueen Chappell Roan Fashion Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
