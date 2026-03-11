MAD Forum 2026: Πώς οι επιχειρήσεις προστατεύουν τους νέους από προϊόντα για ενήλικες

Στη δεύτερη ενότητα του MAD Forum 2026, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι εταιρειών και ειδικοί συζήτησαν πώς η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα προστατεύει τους νέους και προωθεί την κοινωνική ευθύνη

Η σχέση των νέων με προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες βρέθηκε στο επίκεντρο της δεύτερης συζήτησης του MAD Forum 2026, με τίτλο «Νέοι και Απαγορεύσεις: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα». Σε έναν κόσμο όπου οι νέοι έρχονται σε επαφή με περιεχόμενο, διαφημίσεις και ψηφιακές υπηρεσίες ήδη από πολύ μικρή ηλικία, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο που μπορούν και οφείλουν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην προστασία των ανηλίκων.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και της επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι ανέδειξαν τις πρακτικές, τις προκλήσεις αλλά και τις ευθύνες που συνδέονται με την έννοια της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η ευθύνη των εταιρειών στην προστασία των ανηλίκων

Ο Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, αναφέρθηκε στις πολιτικές της εταιρείας για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για ενήλικες. Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η αυστηρή τήρηση κανόνων που διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα δεν απευθύνονται σε ανηλίκους ούτε προωθούνται σε κοινά που περιλαμβάνουν νεαρά άτομα.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες πρακτικές ελέγχου στην προώθηση και διανομή των προϊόντων της, ενώ παράλληλα αναπτύσσει προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τους κινδύνους του καπνίσματος. Ο κ. Καργαρώτος τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με δημόσιους φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να ενισχυθούν οι δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι λογικό τα παιδιά να στρέφονται από μικρή ηλικία στα καπνικά είδη, μιας και από πολύ μικρή ηλικία έχουν δει τους γονείς να τα αγοράζουν ή τα έχουν στείλει οι ίδιοι οι γονείς να τα αγοράσουν ή έχουν δει ότι είναι εύκολο να τα αποκτήσουν χωρίς περιορισμούς».

Η πρόκληση του age verification και η υπεύθυνη ψυχαγωγία

Η Dr. Νάνση Βέρρα, Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Allwyn, μίλησε για τον ρόλο των συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας (age verification) στην προστασία των ανηλίκων από υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τζόγο. Όπως εξήγησε, οι εταιρείες του κλάδου χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία επαλήθευσης, όπως επιβεβαίωση ταυτότητας και ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση ανηλίκων στις σχετικές πλατφόρμες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί η προσπάθεια ορισμένων ανηλίκων να παρακάμψουν τα μέτρα αυτά, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή εξέλιξη των μηχανισμών προστασίας.

Η κ. Βέρρα τόνισε επίσης τη σημασία της υπεύθυνης προώθησης των υπηρεσιών ψυχαγωγίας, υπογραμμίζοντας ότι η διαφήμιση πρέπει να αποφεύγει την άμεση ή έμμεση στόχευση νεανικού κοινού. Παράλληλα, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες πρόληψης του εθισμού, όπως εργαλεία αυτοπεριορισμού για τους χρήστε, όρια κατάθεσης ή χρονικούς περιορισμού, και τη συνεργασία με οργανισμούς ψυχικής υγείας και φορείς αντιμετώπισης εθισμών.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κάποια στιγμή είχε γίνει ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας και η κόρη μου μοίρασε τους κωδικούς για να παίξει στοίχημα διαδικτυακά επειδή οι γονείς άλλων παιδιών τους είχαν αφήσει. Αυτό αποτέλεσε έναυσμα για να κάνουμε συναντήσεις στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και σε συναυλίες, ώστε τα παιδιά να ενημερώνονται σωστά».

Η ψυχολογική διάσταση της πρόληψης

Η ψυχολόγος με ειδίκευση στην ψυχολογία παιδιού και εφήβου Αντιγόνη Γιαννοπούλου ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ενημέρωσης των νέων σχετικά με συμπεριφορές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξαρτήσεις ή επικίνδυνες επιλογές.

Όπως σημείωσε, οι νέοι έρχονται συχνά σε επαφή με περιεχόμενο που αφορά ενήλικες μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ενός πλαισίου ενημέρωσης και καθοδήγησης τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον. Η ίδια υπογράμμισε ότι η πρόληψη δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε απαγορεύσεις, αλλά απαιτεί ουσιαστική εκπαίδευση και καλλιέργεια υπεύθυνων στάσεων: «Είναι πολύ σημαντικό η ίδια η πολιτεία, το σχολείο αλλά και η οικογένεια βάλουν το δικό τους λιθαράκι για να αποκτήσουν οι νέοι τα δικά τους κριτήρια απέναντι σε τέτοιου είδους διαφημίσεις».

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και κοινωνικές πρωτοβουλίες

Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο Δημήτρης Αντωνίου, συγγραφέας, ακτιβιστής και μέλος της ομάδας της Hellas Direct, ο οποίος μίλησε για το πώς η έννοια της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας μπορεί να συνδυαστεί με δράσεις που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο κ. Αντωνίου παρουσίασε πρωτοβουλίες της εταιρείας που στοχεύουν στην εκπαίδευση των νέων γύρω από την οδική ασφάλεια, τονίζοντας ότι η ενημέρωση και η καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς αποτελούν βασικά στοιχεία για την πρόληψη ατυχημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο κόμικς «Λέμε STOP στην οδική ανασφάλεια», μια πρωτοβουλία που επικοινωνεί μηνύματα οδικής ασφάλειας σε νεότερες ηλικίες με τρόπο άμεσο και κατανοητό.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με σχολεία και εκπαιδευτικές κοινότητες, επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες μπορούν να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας υπευθυνότητας και ασφάλειας στους νέους. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα παιδιά με τα οποία έχω μιλήσει σε σχολεία, δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί στον νέο ΚΟΚ επιτρέπεται να μιλάμε στο κινητό όταν είμαστε στο αμάξι, γιατί ξέρουν ότι αυτό δημιουργεί διάσπαση. Επομένως πρέπει να μιλάμε στους νέους και μαζί με αυτούς να βρούμε λύσεις, μιλώντας στη γλώσσα τους με έξυπνους τρόπους».

Επιχειρήσεις και κοινωνία σε κοινή προσπάθεια

Η συζήτηση ανέδειξε ότι η προστασία των ανηλίκων από προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενήλικες δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και θέμα εταιρικής κουλτούρας και κοινωνικής ευθύνης. Οι επιχειρήσεις καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη, στην υπεύθυνη επικοινωνία και στη δημιουργία πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ενημέρωση και την εκπαίδευση των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αναδείχθηκε ως ένας κρίσιμος παράγοντας για τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και υπεύθυνου περιβάλλοντος για τις νεότερες γενιές, μέσα από τη συνεργασία επιχειρήσεων, κοινωνίας και θεσμών.

