Miu Miu FW26: ’90s κοστούμια, statement outerwear και bold αξεσουάρ

Η τελευταία ημέρα του fashion month για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά με το show του Miu Miu στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η Miuccia Prada μετέτρεψε το εμβληματικό Palais d’Iéna σε ένα σκηνικό που θύμιζε φυσικό τοπίο, καλύπτοντας το πάτωμα με χώμα και γρασίδι και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη, σχεδόν γήινη ατμόσφαιρα.

Στην πασαρέλα περπάτησαν γνωστά πρόσωπα όπως η Gillian Anderson, η Chloë Sevigny και η Diana Silvers, μαζί με κορυφαία μοντέλα όπως η Kristen McMenamy και η Gemma Ward.

Η συλλογή κινήθηκε σε μια αισθητική που συνδύαζε τη νοσταλγία των ‘90s με στοιχεία από διαφορετικές δεκαετίες. Στην πασαρέλα εμφανίστηκαν κοστούμια σε μικρότερες, «συρρικνωμένες» γραμμές, oversized σακάκια με μαζεμένα μανίκια, αλλά και διάφανα φορέματα με χαμηλή μέση εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 1920, διακοσμημένα με κρύσταλλα και λεπτομέρειες από απλικέ.

Τα δερμάτινα παλτό και φορέματα σε αποχρώσεις καραμέλας και μπορντό είχαν μια ελαφρώς αποδομημένη όψη, ενώ τα γνωστά bubble-soled boots και loafers του οίκου επανεμφανίστηκαν ως βασικά κομμάτια της συλλογής.

Μετά το τέλος της επίδειξης, η Miuccia Prada εξήγησε ότι η συλλογή είχε ως κεντρική ιδέα τη «μικρότητα» του ανθρώπινου σώματος και τη θέση του μέσα σε έναν μεγάλο και πολύπλοκο κόσμο. Όπως ανέφερε, τα ρούχα λειτουργούν σαν μια μορφή προστασίας, ένας τρόπος αυτοέκφρασης αλλά και αυτοσυντήρησης. Μέσα από έναν νέο μινιμαλισμό, ρούχα απλά, σχεδόν φθαρμένα από τη χρήση, αλλά γεμάτα χαρακτήρα, η συλλογή εξερεύνησε την αντίθεση ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και την απεραντοσύνη του κόσμου που το περιβάλλει.

Παρά τον μινιμαλιστικό χαρακτήρα των ρούχων, τα αξεσουάρ είχαν έντονη παρουσία. Εντυπωσιακά παλτό με υφή γούνας σε βαθύ κόκκινο, navy και γκρι κυριάρχησαν στην πασαρέλα, ενώ cropped puffer jackets με επένδυση shearling πρόσθεσαν μια sporty διάσταση στη συλλογή. Τα καπέλα, αλλά και τα claw headbands που θυμίζουν τις αρχές των 2000s, ολοκλήρωναν τις εμφανίσεις με μια παιχνιδιάρικη διάθεση.

Στα αξεσουάρ, ο οίκος επέλεξε να κινηθεί πιο τολμηρά. Παπούτσια με glitter πλατφόρμες, ζώνες με στρας, statement γυαλιά ηλίου και oversized τσάντες δημιούργησαν μια έντονη αντίθεση με τα πιο απλά ready-to-wear κομμάτια, προσδίδοντας στο τελικό αποτέλεσμα έναν δυναμικό χαρακτήρα. Μέσα από αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στη λιτότητα και την υπερβολή, η συλλογή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το σύμπαν του Miu Miu μπορεί να συνδυάζει την ευαισθησία με τη δύναμη, δημιουργώντας looks που ξεχωρίζουν τόσο για την αισθητική τους όσο και για το μήνυμα που μεταφέρουν.

