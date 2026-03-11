Katie Perry vs Katy Perry: Η Αυστραλή σχεδιάστρια κερδίζει τη δικαστική μάχη με την ποπ σταρ

Τέλος σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη σχεδιάστρια μόδας Katie Perry και την ποπ τραγουδίστρια Katy Perry έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας, το οποίο αποφάσισε υπέρ της Αυστραλής δημιουργού. Η υπόθεση αφορούσε τη χρήση του εμπορικού σήματος «Katie Perry» για σειρά ρούχων και την πιθανότητα σύγχυσης με το όνομα της διεθνώς γνωστής τραγουδίστριας Katy Perry. Οι δικαστές έκριναν ότι η επιχείρηση της σχεδιάστριας Katie Perry δεν προκάλεσε ζημία στη φήμη της pop star Katy Perry ούτε δημιούργησε πραγματική σύγχυση στο κοινό. Σύμφωνα με την απόφαση, η δημοτικότητα της σχεδιάστριας Katy Perry στην Αυστραλία είναι τόσο ισχυρή ώστε ένας καταναλωτής δεν θα θεωρούσε ότι τα προϊόντα της σχεδιάστριας συνδέονται με την τραγουδίστρια.

Διάβασε επίσης: Ο γιος του Justin Trudeau μιλά για τη σχέση του με την Katy Perry

Η Katie Perry, η οποία το 2015 άλλαξε το επώνυμό της σε Taylor μετά τον γάμο της, είχε ξεκινήσει την επιχείρησή της το 2007 χρησιμοποιώντας το πατρικό της όνομα ως εμπορική επωνυμία. Εκείνη τη χρονιά κατοχύρωσε το όνομα της επιχείρησής της και υπέβαλε αίτηση για εμπορικό σήμα. Από το 2008 η Katie Perry πωλούσε ρούχα με την επωνυμία «Katie Perry» σε τοπικές αγορές, ενώ διατηρούσε και ιστοσελίδα καθώς και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούσαν το brand της. Η νομική διαμάχη κορυφώθηκε όταν η Katie Perry κατήγγειλε ότι η Katy Perry πούλησε προϊόντα ένδυσης κατά τη διάρκεια περιοδείας της στην Αυστραλία το 2014. Τα προϊόντα αυτά περιλάμβαναν μπουφάν, φούτερ, μπλουζάκια και φόρμες με το όνομα της τραγουδίστριας.

Το 2023 δικαστήριο είχε δικαιώσει την Katie Perry, κρίνοντας ότι η πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων παραβίαζε τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Ωστόσο το 2024 η απόφαση αυτή ανετράπη σε δεύτερο βαθμό, με το δικαστήριο να θεωρεί ότι η Katy Perry χρησιμοποιούσε το όνομά της ως εμπορικό σήμα αρκετά χρόνια πριν η σχεδιάστρια ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.

Η Katie Perry είχε περιγράψει τότε τη διαμάχη ως μια μάχη «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ», δηλώνοντας ότι ένιωθε βαθιά απογοητευμένη από την εξέλιξη της υπόθεσης. Με τη νέα απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το εμπορικό σήμα της Katie Perry παραμένει στο μητρώο. Οι δικαστές έκριναν ότι λόγω της ιδιαίτερα ισχυρής αναγνωρισιμότητας της Katy Perry, κανένας μέσος καταναλωτής στην Αυστραλία δεν θα υπέθετε ότι τα προϊόντα της σχεδιάστριας σχετίζονται με την τραγουδίστρια.

Σε δήλωσή της μετά την απόφαση, η Katie Perry ανέφερε «ήταν μια απίστευτα μακρά και δύσκολη διαδρομή. Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει αυτό που πάντα πίστευα, ότι τα εμπορικά σήματα πρέπει να προστατεύουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους». Από την πλευρά της τραγουδίστριας, εκπρόσωπος της Katy Perry δήλωσε ότι η καλλιτέχνιδα δεν είχε ποτέ στόχο να κλείσει την επιχείρηση της σχεδιάστριας ούτε να την εμποδίσει να πουλά ρούχα με την επωνυμία «KATIE PERRY». Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε επίσης ότι ορισμένα νομικά ζητήματα που έθεσε η πλευρά της Katy Perry θα εξεταστούν εκ νέου από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας.

Η Katie Perry έχει δηλώσει ότι όταν ξεκίνησε τη δραστηριότητά της δεν γνώριζε καν την ύπαρξη της τραγουδίστριας. Σύμφωνα με έγγραφα της δίκης, η Katie Perry έμαθε για την Katy Perry το 2008 όταν άκουσε στο ραδιόφωνο το τραγούδι «I Kissed A Girl». Η Katie Perry δήλωσε «απλώς προσπαθούσα να δημιουργήσω μια επιχείρηση μόδας χρησιμοποιώντας το όνομα με το οποίο γεννήθηκα». Η υπόθεση προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον καθώς ανέδειξε το ζήτημα της σύγκρουσης ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα της ποπ κουλτούρας και μικρότερες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παρόμοια εμπορικά σήματα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande μιμήθηκε την Katy Perry στο SNL ντυμένη ως αστροναύτης

Δες κι αυτό…