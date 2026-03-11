Mega: Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του Αντρέα Γεωργίου

Ο Αντρέας Γεωργίου ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο τηλεοπτικό του βήμα, καθώς σύντομα ξεκινούν τα γυρίσματα για τη νέα δραματική σειρά «Μπλε ώρες», η οποία προορίζεται να πάρει τη σκυτάλη από τη δημοφιλή σειρά «Η γη της ελιάς» στη συχνότητα του Mega.

Η νέα παραγωγή βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας και, σύμφωνα με πληροφορίες, το καστ θα ενισχυθεί με δυνατές προσθήκες που αναμένεται να τραβήξουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life, πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά θα έχει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Η νεαρή ηθοποιός μετακινείται την επόμενη τηλεοπτική σεζόν από τον Alpha TV στο Mega Channel, εντασσόμενη στη νέα τηλεοπτική παραγωγή.

Το κοινό την παρακολουθεί φέτος στη σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ενώ για το νέο της επαγγελματικό βήμα έδωσε τα χέρια με τους δημιουργούς της σειράς: τον Αντρέα Γεωργίου, τον Κούλλης Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου. Στο καστ της σειράς θα προστεθεί και ένας ιδιαίτερα έμπειρος ηθοποιός. Ο λόγος για τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποδέχθηκε την πρόταση των δημιουργών και θα συμμετάσχει στη νέα σειρά.

Η συμμετοχή του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς θα είναι η πρώτη φορά στη μακρά καριέρα του που θα αναλάβει ρόλο σε καθημερινή τηλεοπτική σειρά. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Αντρέας Γεωργίου είχε μιλήσει και δημόσια για το νέο του τηλεοπτικό project, όταν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno και στη Φαίη Σκορδά.Ο δημιουργός της σειράς εξήγησε ότι η ομάδα του συνηθίζει να αναδεικνύει όμορφες περιοχές της Ελλάδας μέσα από τις τηλεοπτικές παραγωγές της. Για τη νέα σειρά, μάλιστα, αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Πήλιο.

«Μας αρέσει να προβάλλουμε την Ελλάδα μέσα από τις σειρές μας οπότε συνήθως επιλέγουμε μία τοποθεσία. Για την επόμενη σειρά που έχει τίτλο “Οι μπλε ώρες”, θα πάμε στο Πήλιο. Ανυπομονώ και γι’ αυτήν τη δουλειά. Ξεκινήσαμε, ήδη υπάρχουν κάποια κείμενα γραμμένα. Θα δούμε κάποια πρόσωπα που έχουμε να δούμε καιρό, κάποια πρόσωπα – εκπλήξεις. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, είμαστε και λίγο προληπτικοί! Πρέπει να συγκεντρωθούμε στη “γη της Ελιάς”», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Η νέα σειρά βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι πρόκειται για μια φιλόδοξη παραγωγή που θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ιστορία όσο και στο εντυπωσιακό φυσικό τοπίο όπου θα εξελιχθεί.

