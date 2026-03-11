Tech News 11.03.2026

Αμαλία Κυπαρίσση στο MAD Forum 2026: «Το 56% των πολιτών ενημερώνεται από τα social media»

Η Αμαλία Κυπαρίσση στο MAD Forum 2026 μοιράζεται πώς η επικοινωνία στο TikTok μπορεί να συνδεθεί με τη νέα γενιά χωρίς κλισέ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ψηφιακή εποχή φέρνει συνεχώς νέες προκλήσεις στην επικοινωνία των εταιρειών με τη νεότερη γενιά, και η πλατφόρμα TikTok αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δυναμικά εργαλεία για τη σύνδεση με τους νέους.

Στην ενότητα αυτή του MAD Forum 2026, η Αμαλία Κυπαρίσση, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Motor Oil, μοιράστηκε τις εμπειρίες και τις στρατηγικές της εταιρείας για το πώς προσεγγίζουν τους νέους μέσω της πλατφόρμας, χωρίς να βασίζονται σε παραδοσιακές παρουσιάσεις ή διαφημιστικά σποτ.

Αμαλία Κυπαρίσση, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Motor Oil

Διάβασε επίσης: MAD Forum 2026: Πώς οι επιχειρήσεις προστατεύουν τους νέους από προϊόντα για ενήλικες

Η παρέμβαση της κ. Κυπαρίσση επικεντρώθηκε σε πρακτικές επικοινωνίας που συνδυάζουν αυθεντικότητα και διαφάνεια, στοιχεία που οι νέοι θεωρούν βασικά όταν αξιολογούν το περιεχόμενο που παρακολουθούν. Όπως τόνισε, η ουσιαστική επικοινωνία με τη νεότερη γενιά απαιτεί όχι μόνο κατανόηση των trends και της «γλώσσας» των πλατφορμών, αλλά και σεβασμό στις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους. Μέσα από την τοποθέτησή της ανέδειξε πώς οι εταιρείες μπορούν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των νέων χωρίς υπερβολικό marketing ή επιθετικές στρατηγικές, επενδύοντας σε πιο άμεσες και ειλικρινείς μορφές επικοινωνίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «56% των πολιτών ενημερόνονται από τα social media και κυρίως μέσω του Instagram και του TikTok. Οι πλατφόρμες αυτές σε ανεβάζουν και σε αποκαθηλώνουν αμέσως. Το TikTok λειτουργεί αλγοριθμικά και όλοι μπορούν να βρουν το δικό τους κοινό, όσο μικρό και να είναι. Έτσι και αλλιώς εκεί βρίσκονται οι μελλοντικοί ψηφοφόροι και καταναλωτές».

Διάβασε επίσης: Η σχέση των νέων με τα social media και το ζήτημα των απαγορεύσεων στο MAD Forum 2026

mad forum Mad Forum 2026 social media TikTok Αμαλία Κυπαρίσση Τεχνολογία
