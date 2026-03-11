Boy George προς Chappell Roan: «Ο κόσμος είναι στα πόδια σου, σταμάτα να τον κλωτσάς»

Αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί το περιστατικό ανάμεσα στην Chappell Roan και τους παπαράτσι στο Παρίσι, με τον Boy George να εκφράζει δημόσια τη δική του άποψη για το θέμα. Ο Boy George σχολίασε το βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο η Chappell Roan καταγράφει φωτογράφους που την ακολουθούσαν έξω από εστιατόριο και διαμαρτύρεται για την παρενόχληση που δέχεται. Ο Boy George, πρώην τραγουδιστής του συγκροτήματος Culture Club, δημοσίευσε μήνυμα στην πλατφόρμα X, όπου σχολίασε το περιστατικό και απευθύνθηκε άμεσα στην Chappell Roan.

Ο Boy George ανέφερε ότι η εμπειρία της δημοσιότητας είναι κάτι που γνωρίζει καλά, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας εδώ και δεκαετίες. Ο Boy George έγραψε ότι οι καλλιτέχνες που επιλέγουν να ζουν υπό τα φώτα της δημοσιότητας δεν μπορούν να περιμένουν ειδική μεταχείριση. Ο Boy George δήλωσε «είμαι διάσημος εδώ και πολύ καιρό και έχω μάθει ότι δεν υπάρχει ειδική μεταχείριση όταν μετατρέπεις τον εαυτό σου σε ένα εξωτικό πουλί του παραδείσου».

Στο ίδιο μήνυμα ο Boy George απευθύνθηκε απευθείας στην Chappell Roan, προτρέποντάς την να αγκαλιάσει τη φήμη της και να αντιμετωπίσει την κατάσταση με πιο θετική διάθεση. Ο Boy George έγραψε «αγκαλιάσε τη φήμη σου. Χαμογέλα κορίτσι. Ο κόσμος είναι στα πόδια σου, σταμάτα να τον κλωτσάς». Ο Boy George πρόσθεσε επίσης ότι τα όρια που θέτουν οι διάσημοι απέναντι στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά και πρότεινε μια διαφορετική στάση απέναντι στην κατάσταση. Ο Boy George σημείωσε «τα όρια είναι βαρετά. Σπάσε τα με τη μαγεία της καλοσύνης».

Το σχόλιο του Boy George δημοσιεύτηκε μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Chappell Roan να αντιδρά έντονα απέναντι στους παπαράτσι που την περίμεναν έξω από εστιατόριο στο Παρίσι. Στο βίντεο η Chappell Roan καταγράφει τον εαυτό της με το κινητό τηλέφωνο ενώ βρίσκεται περικυκλωμένη από φωτογράφους και άτομα που της ζητούν αυτόγραφα. Καθώς στρέφει την κάμερα προς το πλήθος, η Chappell Roan δηλώνει «έχω ζητήσει πολλές φορές από αυτούς τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από κοντά μου». Στη συνέχεια η Chappell Roan δείχνει τους παρευρισκόμενους και λέει «αυτοί είναι όλοι οι άνθρωποι που αγνοούν πλήρως τα όριά μου».

It’s probably not helpful but I have been doing this fame thing for a while and you learn slowly and painfully that you don’t get a free pass once you turn yourself into a bird of paradise. I watched @ChappellRoan filming the paps in Paris and I laughed because I have kicked off… — Boy George (@BoyGeorge) March 10, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε ευρεία συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες υποστήριξαν τη στάση της Chappell Roan απέναντι στην παρενόχληση από παπαράτσι, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι η δημοσιότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής των διάσημων καλλιτεχνών. Η παρέμβαση του Boy George προστέθηκε στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το περιστατικό, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν σχετικά με τα όρια ανάμεσα στη δημοσιότητα και την ιδιωτική ζωή των καλλιτεχνών.

