Ο γιος του Justin Trudeau μιλά για τη σχέση του με την Katy Perry

Ο 18χρονος γιος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά μοιράζεται τις εντυπώσεις του για τη Katy Perry, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια

Ο Xavier Trudeau, γιος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Justin Trudeau, αποκάλυψε ότι έχει περάσει χρόνο συζητώντας για μουσική με την Katy Perry, σύντροφο του πατέρα του, την οποία χαρακτήρισε «κουλ».

Ο 18χρονος, που φιλοδοξεί να κάνει καριέρα στη μουσική βιομηχανία ως ράπερ, μίλησε για την ποπ σταρ κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπομπής του G Hobs. Ο Xavier Trudeau επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του τον έχει ήδη γνωρίσει με την Katy Perry, και ότι η σχέση τους φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή.

«Την έχω γνωρίσει και είναι κουλ. Είναι καλή», είπε ο Xavier, προσθέτοντας ότι έχουν συζητήσει εκτενώς για μουσική. «Έχουμε μιλήσει για ώρες. Μου έδωσε συμβουλές για τη μουσική μου, μου πρότεινε τα επόμενα βήματα και διάφορα τέτοια πράγματα», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν συζήτησαν για το ταξίδι της Katy Perry στο διάστημα με την αποστολή Blue Origin, ο Xavier απάντησε με χιούμορ: «Δεν μιλήσαμε γι’ αυτό. Πήγε στο φεγγάρι;».

Οι φήμες για το ειδύλλιο ανάμεσα στην Katy Perry και τον Justin Trudeau ξεκίνησαν περίπου πριν από επτά μήνες, λίγο μετά το τέλος της σχέσης της τραγουδίστριας με τον Orlando Bloom, πατέρα της κόρης της. Από την άλλη, ο πρώην πρωθυπουργός χώρισε με την πρώην σύζυγό του το 2023, έπειτα από 18 χρόνια γάμου και 3 παιδιά.

Παρά την προσπάθεια του ζευγαριού να κρατήσει τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι πρώτες φωτογραφίες από ένα ρομαντικό δείπνο ενίσχυσαν τις φήμες. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του με μία δημόσια εμφάνιση κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της Katy Perry.

