Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης

Ο παρουσιαστής ενημερώνει ότι το βίντεο που τον εμφανίζει να προωθεί υπηρεσία είναι ψεύτικο, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη

Ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκε πρόσφατα θύμα διαδικτυακής απάτης, καθώς διαπιστώθηκε ότι κυκλοφορεί στα social media ένα βίντεο που τον εμφανίζει να προωθεί μια υπηρεσία, η οποία όπως διευκρίνισε ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αρναούτογλου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι το οπτικοακουστικό υλικό είναι ψεύτικο και δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καλώντας τους να μην το εμπιστεύονται. Χαρακτηριστικά, έγραψε: «Fake video. SOS».

Την επόμενη μέρα, 26 Φεβρουαρίου, μιλώντας στις κάμερες για το περιστατικό, ο παρουσιαστής ξέσπασε και σχολίασε έντονα την κατάσταση: «Δεν ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;», δείχνοντας την οργή και την απογοήτευσή του για τη δημιουργία και διακίνηση του ψεύτικου βίντεο.





Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει τους κινδύνους που κρύβει η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα social media και πόσο εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν ψευδείς πληροφορίες για δημόσια πρόσωπα, με σκοπό την εξαπάτηση του κοινού. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσα από τις δηλώσεις του, επιχειρεί να προστατεύσει τους followers του και να προειδοποιήσει για την αξιοπιστία του περιεχομένου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

