Κώστας Δόξας: Η πρώτη δήλωση όλο νόημα μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία

Ο τραγουδιστής μιλά για την καταδικαστική απόφαση και την έφεση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Βίκυ Δέτσικα το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, όπως μετέφερε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα, ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας έκανε δηλώσεις για την προσωπική του κατάσταση και τα γεγονότα που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε: «Ο κόσμος να προσέχει πάρα πολύ τους συντρόφους που επιλέγει. Ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ».

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά την απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο τον καταδίκασε για ενδοοικογενειακή βία σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, εκ των οποίων εκτιτέοι είναι οι 4 μήνες.


Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, και το δικαστήριο αποφάσισε ότι η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη, γεγονός που σημαίνει ότι η εκτέλεση της ποινής τίθεται σε αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο επόμενο δικαστικό επίπεδο.

