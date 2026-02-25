Είσαι ιδιοκτήτης; Το νέο “app” για τα οικόπεδα φέρνει πρόστιμα-φωτιά αν το αμελήσεις!

«Πριν βγεις για καφέ, τσέκαρε αν το οικόπεδο της οικογένειας είναι "safe". Η νέα ψηφιακή δήλωση είναι υποχρεωτική και τα πρόστιμα δεν αστειεύονται. Δες εδώ τι παίζει με τη νέα διάταξη...»

Σημαντικές αλλαγές φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση για τον καθαρισμό οικοπέδων, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στις πυρκαγιές και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας σε κατοικημένες περιοχές. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι οι φωτιές δεν ξεκινούν μόνο από τα δάση αλλά συχνά από εγκαταλειμμένους ακάλυπτους χώρους μέσα ή δίπλα σε πόλεις και χωριά. Έτσι, τα ακαθάριστα οικόπεδα αντιμετωπίζονται πλέον ως κρίσιμος παράγοντας κινδύνου.

Πρόστιμα έως 2.000€ για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Ο καθαρισμός οικοπέδου δεν αποτελεί απλώς μια εργασία αισθητικής ή ευπρεπισμού. Στην πράξη, περιλαμβάνει κοπή ξερών χόρτων και θάμνων, απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, καθαρισμό από κλαδιά και φυτική ύλη, αραίωση πυκνής βλάστησης και διατήρηση του χώρου καθαρού καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο. Ένα οικόπεδο που αφήνεται χωρίς φροντίδα μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να μετατραπεί σε εστία ανάφλεξης, απειλώντας περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.

