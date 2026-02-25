TV 25.02.2026

Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Mega 25 χρόνια μετά το «Είσαι το ταίρι μου»

Ο Άρης Σερβετάλης ξεκινά γυρίσματα για τη νέα μίνι σειρά του Mega που συνδυάζει τηλεοπτική δράση και πνευματική έμπνευση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες από την τελευταία του σημαντική τηλεοπτική εμφάνιση στο «Είσαι το ταίρι μου», ο Άρης Σερβετάλης ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στην οθόνη. Αυτή τη φορά, το «μεγάλο κανάλι» προετοιμάζει μια μίνι σειρά βασισμένη στη ζωή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, η οποία αναμένεται να καθηλώσει το κοινό τόσο με τη δραματική πλοκή όσο και με τη βαθιά πνευματική διάσταση της ιστορίας. Η νέα παραγωγή του Mega ακολουθεί το μοτίβο του «Άγιου Παϊσίου», συνδυάζοντας αυθεντικές βιογραφικές λεπτομέρειες με την έντονη τηλεοπτική αφήγηση που συναντήσαμε στην προηγούμενη σειρά.

Ο Άρης Σερβετάλης θα ενσαρκώσει τον Άγιο Ιωσήφ στην ενήλικη περίοδο της ζωής του, ενώ ο ρόλος του νεαρού Αγίου θα δοθεί στον Τάσο Λέκκα. Μαζί τους, στην παραγωγή συμμετέχουν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Νίκος Γκέλια, ολοκληρώνοντας ένα καστ ικανό να αποδώσει με σεβασμό και δύναμη την ιστορία ενός από τους πιο σημαντικούς πνευματικούς ηγέτες της σύγχρονης Ελλάδας. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το Πάσχα, με τη σειρά να προγραμματίζεται να προβληθεί τη νέα τηλεοπτική σεζόν, περιλαμβάνοντας 12 επεισόδια, όπως και η προηγούμενη μίνι σειρά για τον Άγιο Παΐσιο.

Η ζωή και η πνευματική πορεία του Αγίου Ιωσήφ

Ο Άγιος Ιωσήφ του Ησυχαστή υπήρξε μια από τις πιο σεβάσμιες μορφές του Αγίου Όρους, αφιερώνοντας τη ζωή του στην προσευχή, την πνευματική καθοδήγηση και την ασκητική άσκηση. Μέσα από τη ζωή του, δίδαξε τη σημασία της επικοινωνίας με τον Θεό, της τακτικής εξομολόγησης και της θείας κοινωνίας για την καθαρότητα της ψυχής. Γεννημένος στις 12 Φεβρουαρίου 1897 στις Λεύκες Πάρου ως τρίτο από τα επτά παιδιά της οικογένειας, ο Φραγκίσκος – όπως ήταν το κοσμικό του όνομα – γνώρισε την απώλεια του πατέρα του σε νεαρή ηλικία και ανέλαβε από νωρίς την οικογενειακή ευθύνη, ενώ ολοκλήρωσε μόνο τη Β’ Δημοτικού στο σχολείο.

Στην ηλικία των 16 ετών μετακόμισε στον Πειραιά, όπου εργάστηκε ως μικροπωλητής. Η ανεπαρκής επίσημη μόρφωση τον οδήγησε στην αυτομόρφωση, μελετώντας βίους αγίων και ασκητών, γεγονός που τροφοδότησε τη βαθιά του πνευματικότητα. Μετά από χρόνια εντατικής άσκησης, νηστείας και προσευχής, έγινε πνευματικός οδηγός για μοναχούς που τον ακολουθούσαν. Ένα μήνα πριν την κοίμησή του, όπως λέγεται, είχε πληροφορηθεί τον ακριβή χρόνο από την Παναγία, και τελικά εκοιμήθη στις 15 Αυγούστου 1959 στη Νέα Σκήτη του Άθω. Η σειρά του Mega υπόσχεται να αναδείξει αυτήν την πορεία, προσφέροντας στο κοινό όχι μόνο τηλεοπτική ψυχαγωγία αλλά και πνευματική έμπνευση.

