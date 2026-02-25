TV & Media 25.02.2026

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και το Netflix ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας.
Σήμερα, το ΕΚΚΟΜΕΔ και το Netflix υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), το οποίο θέτει τις βάσεις για μια νέα συνεργασία με επίκεντρο την κατάρτιση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των Ελλήνων δημιουργών, αξιοποιώντας τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και τη διεθνή τεχνογνωσία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, Έλληνες σεναριογράφοι και σκηνοθέτες που θα επιλεγούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα προγράμματα της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του Netflix. Το πρόγραμμα προσφέρει ειδικά σχεδιασμένες θεματικές ενότητες, σεμινάρια σε μορφή βίντεο, συνεντεύξεις, καθώς και αποκλειστικές συναντήσεις με κορυφαίους δημιουργούς και showrunners της διεθνούς σκηνής.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει επίσης το πλαίσιο για περαιτέρω κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό την υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών, οι οποίες θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ του Netflix και του ΕΚΚΟΜΕΔ.

