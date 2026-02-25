Σχέσεις 25.02.2026

Γιατί βλέπουμε τους πρώην μας στα όνειρά μας; Η επιστήμη δίνει την απάντηση

Γιατί οι πρώην εμφανίζονται στα όνειρά μας και πώς εξηγεί η επιστήμη αυτή την ψυχολογική διαδικασία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η εικόνα ενός πρώην συντρόφου που εμφανίζεται στα όνειρά μας είναι κάτι που έχει απασχολήσει τόσο τους ψυχολόγους όσο και τους απλούς ανθρώπους εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι ασυνήθιστο να ξυπνάμε με την αίσθηση ότι ξαναζούμε στιγμές που θεωρούσαμε παρελθόν, είτε αυτές ήταν όμορφες είτε δύσκολες. Σύμφωνα με την επιστήμη, τα όνειρα δεν είναι απλά τυχαίες εικόνες ή ιστορίες που φτιάχνει ο νους μας ενώ κοιμόμαστε.

Αντίθετα, αποτελούν έναν τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται συναισθήματα, αναμνήσεις και ανεπίλυτες σκέψεις. Όταν βλέπουμε έναν πρώην στον ύπνο μας, το μυαλό μας προσπαθεί να συνδέσει συναισθηματικά κομμάτια του παρελθόντος με το παρόν, επιλύοντας ασυνείδητα συγκρούσεις ή ακόμα και εκφράζοντας ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Συχνά, τα όνειρα αυτά δεν σημαίνουν ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στον συγκεκριμένο άνθρωπο, πρόκειται περισσότερο για ψυχολογικές «αναμνήσεις» που προσπαθούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τις συναισθηματικές μας ανάγκες.

pexels.com

Οι επιστήμονες εξηγούν επίσης ότι η εμφάνιση πρώην σε όνειρα μπορεί να συνδέεται με την αίσθηση απώλειας, την ανάγκη για συναισθηματική διόρθωση ή ακόμα και με γεγονότα της καθημερινότητας που ενεργοποιούν ασυνείδητα συναισθήματα. Ο εγκέφαλος, κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, «δουλεύει» πάνω σε αυτά τα συναισθήματα, επαναφέροντας εικόνες και καταστάσεις που μας επηρέασαν έντονα.

pexels.com

Επιπλέον, οι πρώην συχνά εμφανίζονται στα όνειρα όταν βιώνουμε αλλαγές στη ζωή μας, αβεβαιότητα ή έντονα συναισθηματικά φορτία, καθώς το μυαλό προσπαθεί να επεξεργαστεί τα μαθήματα που πήραμε από τη σχέση και να προετοιμάσει την ψυχή μας για νέα βήματα. Ενδιαφέρον είναι ότι η επιστήμη δείχνει πως τα όνειρα με πρώην συχνά συνοδεύονται από ανάμεικτα συναισθήματα: μπορεί να νιώσουμε χαρά, λύπη, νοσταλγία ή ακόμα και ανακούφιση.

unsplash.com

Το να βλέπουμε πρώην στα όνειρά μας δεν είναι σημάδι ανεκπλήρωτου έρωτα ή εμμονής, αλλά μια φυσιολογική διαδικασία μέσω της οποίας ο εγκέφαλος επεξεργάζεται συναισθηματικές εμπειρίες, μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και μας προετοιμάζει για νέες, πιο υγιείς σχέσεις στο μέλλον.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Δες κι αυτό…

όνειρα πρώην ύπνος
«Αναστάτωση» στον ΑΝΤ1 για τα 300.000€ του «Εκατομμυριούχου»

«Αναστάτωση» στον ΑΝΤ1 για τα 300.000€ του «Εκατομμυριούχου»

25.02.2026
ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση

25.02.2026

