TV 25.02.2026

«Αναστάτωση» στον ΑΝΤ1 για τα 300.000€ του «Εκατομμυριούχου»

Τι λένε παρουσιαστές και δημοσιογράφοι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται αύριο στις 20:00 στον ΑΝΤ1 με 3 συναρπαστικές εβδομάδες Grand Prize, σε κάθε μία από τις οποίες διεξάγεται ένα mini πρωτάθλημα 4 ημερών, που κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου οι παίκτες διεκδικούν 300.000€! Το μεγάλο έπαθλο του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού, προκάλεσε «αναστάτωση» στα γραφεία και τα πλατό του ΑΝΤ1, με τους παρουσιαστές και τους δημοσιογράφους να εκφράζουν με μοναδικό τρόπο την έκπληξή τους!

15 ερωτήσεις, 2 μαξιλαράκια, 4 βοήθειες, 1 καρέκλα, αλλά και 1 απόφαση που αξίζει τα τριπλά έρχονται στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Κάθε διαγωνιζόμενος, που έχει παίξει σε κάποιο από τα 3 καθημερινά επεισόδια της Πέμπτης, της Παρασκευής και του Σαββάτου, μπορεί να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, αρκεί να καταφέρει να κατακτήσει τουλάχιστον το 2ο μαξιλαράκι, να απαντήσει δηλαδή σωστά και στην 10η ερώτηση αξίας 5.000€. Μόλις ολοκληρώσει το παιχνίδι του και με δέλεαρ τη δυνατότητα να διεκδικήσει έως και 300.000€, ο παίκτης καλείται να μπει σε μία χρηματική διαπραγμάτευση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το τελικό ποσό που θα κρατήσει εντέλει από τα ήδη κερδισμένα χρήματά του, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αν ο παίκτης πει «ναι» στη χρηματική πρόταση του Γρηγόρη, εξασφαλίζει το ποσό της διαπραγμάτευσης και παίρνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, έχοντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει 300.000€. Ό,τι και αν συμβεί στον μεγάλο τελικό, τα χρήματα που «κλείδωσε» ο παίκτης στη διαπραγμάτευση δεν χάνονται, συνεπώς, αν παίξει, θα μπορεί μόνο να αυξήσει τα κέρδη του.

Τις Κυριακές η αγωνία και το χρηματικό έπαθλο τριπλασιάζεται στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» καθώς οι παίκτες διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€! Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής όσοι διαγωνιζόμενοι διαπραγματεύτηκαν τα κέρδη τους και είπαν «ναι» στο δέλεαρ του μεγάλου τελικού, θα καθίσουν σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις μέσα στο πλατό και θα περιμένουν τη σειρά τους για να παίξουν. Η σειρά συμμετοχής στον μεγάλο τελικό καθορίζεται από τα συνολικά κέρδη των διαγωνιζόμενων, κατά συνέπεια ο πρώτος που θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει 300.000€ είναι ο παίκτης που εξασφάλισε τα περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο επεισόδιό του. Παίκτες που ρισκάρουν παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να δοκιμάσουν τις γνώσεις, την ψυχραιμία και τη στρατηγική τους και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€! Στιγμές που κόβουν την ανάσα έρχονται σε ένα παιχνίδι που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική και παγκόσμια τηλεόραση και οι 3 βδομάδες Grand Prize του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχονται στον ΑΝΤ1 για να γεμίσουν τα απογεύματά μας με νέες συγκινήσεις, αγωνία, ένταση, αλλά και μεγάλες ανατροπές.

ANT1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;
