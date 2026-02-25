Food 25.02.2026

Οι πιο νόστιμες γλυκές μπουκιές με τον χαλβά που έχει περισσέψει

Τα χαλβαδομπαλάκια είναι η τέλεια «στο χέρι» λιχουδιά που συνδυάζει γεύση και θρεπτικά συστατικά, χωρίς ψήσιμο και με λίγα μόνο υλικά
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν θες κάτι γλυκό αλλά δεν έχεις χρόνο ή διάθεση για πολύπλοκες συνταγές, τα μικρά, «στο χέρι» γλυκά γίνονται η πιο έξυπνη επιλογή. Είναι εύκολα, γρήγορα και ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Είτε για το απογευματινό καφεδάκι, είτε για ένα γρήγορο energy boost ανάμεσα στις δουλειές σου.

Τα χαλβαδομπαλάκια αποτελούν τη μοντέρνα εκδοχή του παραδοσιακού χαλβά. Ο συνδυασμός της θρεπτικής βρώμης, του ταχινιού και του μελιού με τη φυσική γλυκύτητα των σταφίδων δημιουργεί μια πλούσια γεύση, ενώ η μαύρη σοκολάτα προσθέτει μια επιπλέον δόση απόλαυσης. Το καλύτερο; Δεν χρειάζονται ψήσιμο και μπορούν να ετοιμαστούν μέσα σε λίγα λεπτά, ακόμα και αν δεν είσαι ιδιαίτερα έμπειρος στην κουζίνα.

Υλικά:

  • 1 φλιτζάνι βρώμη
  • 3 κουταλιές της σούπας ταχίνι
  • 2 κουταλιές της σούπας μέλι
  • ¼ φλιτζάνι σταφίδες
  • 100 γρ. μαύρη σοκολάτα κουβερτούρα
Εκτέλεση:

  • Σε ένα μπολ ανακάτεψε τη βρώμη, το ταχίνι, το μέλι και τις σταφίδες μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά τα υλικά.
  • Πλάσε μικρά μπαλάκια με τα χέρια σου και άφησέ τα στην άκρη.
  • Λιώσε τη μαύρη σοκολάτα σε μπεν μαρί μέχρι να γίνει ρευστή.
  • Βούτηξε τα μπαλάκια στη σοκολάτα και τοποθέτησέ τα σε αντικολλητικό χαρτί.
  • Άφησέ τα να κρυώσουν και να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα.
  • Φύλαξέ τα στο ψυγείο και απόλαυσε κάθε στιγμή ένα μικρό, σοκολατένιο διάλειμμα.

