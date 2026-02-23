Η συνταγή για τηγανιτά καλαμαράκια που εξαφανίζονται στο λεπτό

Τραγανά καλαμαράκια τηγανητά σαν της ταβέρνας, με χρυσαφένια κρούστα και σωστή τεχνική για αποτέλεσμα που «σκάει» στο δόντι

Τραγανά απ’ έξω και ζουμερά από μέσα, τα καλαμαράκια τηγανητά είναι από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής ταβέρνας. Αν θέλεις να πετύχεις αυτό το ελαφρύ, αφράτο αποτέλεσμα με τη χρυσαφένια κρούστα που σπάει στο δόντι, το μυστικό βρίσκεται στο σωστό στέγνωμα και στο καλό τηγάνισμα.

Με λίγα υλικά και σωστή τεχνική, μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι καλαμαράκια σαν της ταβέρνας, ιδανικά για μεζέ ή για να τα απολαύσεις δίπλα σε μια δροσερή σαλάτα και λεμόνι.

Υλικά:

1 κιλό καλαμαράκια, καθαρισμένα

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (όσο χρειαστεί για το πανάρισμα)

1 κουταλάκι αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι (προαιρετικά)

Σπορέλαιο ή ηλιέλαιο για τηγάνισμα

Λεμόνι για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Πλένεις καλά τα καλαμαράκια και τα στεγνώνεις σχολαστικά με χαρτί κουζίνας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα για να γίνουν τραγανά.

Τα κόβεις σε ροδέλες (αν δεν είναι ήδη κομμένα).

Τα βάζεις σε ένα μπολ με το αλεύρι και λίγο αλάτι και τα ανακατεύεις ώστε να καλυφθούν ελαφρά. Τινάζεις το περιττό αλεύρι.

Ζεσταίνεις άφθονο λάδι σε βαθύ τηγάνι. Πρέπει να είναι καλά καυτό πριν ρίξεις τα καλαμαράκια.

Τα τηγανίζεις σε μικρές δόσεις για 2–3 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Μην γεμίσεις το τηγάνι γιατί θα πέσει η θερμοκρασία του λαδιού.

Τα βγάζεις με τρυπητή κουτάλα και τα αφήνεις σε απορροφητικό χαρτί.

Σερβίρεις αμέσως με φρεσκοκομμένο λεμόνι και, αν θέλεις, λίγη ψιλοκομμένη μαϊντανό. Το αποτέλεσμα; Καλαμαράκια τραγανά και ελαφριά, ακριβώς όπως τα απολαμβάνεις στην ταβέρνα.

