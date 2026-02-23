Αυτά τα 2 ζώδια έχουν καρδιά από πέτρα – Θα σε πληγώσουν όσο κανένα άλλο

2 ζώδια που δεν συγχωρούν εύκολα και, όταν κλείσουν την καρδιά τους, μπορούν να σε παγώσουν μέσα σε μια στιγμή

Υπάρχουν κάποια ζώδια που αγαπούν βαθιά, παθιασμένα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Υπάρχουν όμως και εκείνα που, όταν πληγωθούν ή χάσουν το ενδιαφέρον τους, μπορούν να γίνουν απρόβλεπτα ψυχρά. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακοί άνθρωποι, αλλά ότι βάζουν την αυτοπροστασία τους πάνω από όλα. Αν βρεθείς απέναντί τους σε λάθος στιγμή, ίσως νιώσεις πως η καρδιά τους είναι… από πέτρα.

Ποια είναι αυτά;

1. Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι το ζώδιο των άκρων. Όταν αγαπά, το κάνει με όλο του το είναι. Όταν όμως πληγωθεί, προδοθεί ή νιώσει ότι δεν έχει τον έλεγχο, μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάποιον εντελώς διαφορετικό. Δεν ξεχνά εύκολα, δεν συγχωρεί γρήγορα και πολλές φορές προτιμά να κόψει κάθε δεσμό παρά να δείξει αδυναμία. Η σιωπή του μπορεί να είναι πιο σκληρή από οποιονδήποτε καβγά, γιατί απλώς θα σε διαγράψει από τη ζωή του χωρίς δεύτερη σκέψη.

2. Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι ανεξάρτητος, λογικός και συχνά πιο ψυχρός από όσο θα περίμενε κανείς. Δεν είναι ότι δεν έχει συναισθήματα, απλώς δεν του αρέσει να τα δείχνει ή να νιώθει ότι εξαρτάται από κάποιον. Αν αισθανθεί πίεση, δράμα ή περιορισμό, μπορεί να απομακρυνθεί απότομα και χωρίς εξηγήσεις. Αυτό που για εκείνον είναι απλώς μια «λογική απόφαση», για τον άλλον μπορεί να μοιάζει με συναισθηματικό σοκ.

