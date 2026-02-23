Streaming News 23.02.2026

Η πόλη δίπλα στο ποτάμι: Στον αέρα το trailer της 7ης σεζόν – Όσα ξέρουμε για τον νέο κύκλο

Δείτε το trailer, την ημερομηνία πρεμιέρας και όσα αναμένονται στα νέα επεισόδια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σειρά «Η πόλη δίπλα στο ποτάμι» ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Netflix με τον 7ο κύκλο της, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους τηλεθεατές που έχουν δεθεί με τη μικρή, ζεστή αυτή κοινότητα. Το επίσημο trailer που κυκλοφόρησε πρόσφατα έχει ήδη δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον, με τους φαν να συζητούν τις νέες εξελίξεις και να κάνουν προβλέψεις για την πορεία των αγαπημένων τους χαρακτήρων.

Από την πρώτη κιόλας σεζόν, η σειρά κατάφερε να ξεχωρίσει, συνδυάζοντας ρομαντισμό, οικογενειακές σχέσεις και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες. Στο επίκεντρο βρέθηκε η σχέση της Mel Monroe με τον Jack Sheridan, ενώ οι ζωές των υπόλοιπων κατοίκων της πόλης έδωσαν στο σενάριο μεγαλύτερο βάθος και συναισθηματική αλήθεια.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Από το σανίδι στο Netflix το παρελθόν του Vecna  αποκαλύπτεται

Το trailer της 7ης σεζόν διατηρεί τη γνώριμη, ζεστή ατμόσφαιρα, όμως παράλληλα προμηνύει σημαντικές αλλαγές. Οι διάλογοι και οι σκηνές αφήνουν να εννοηθεί ότι έρχονται αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη ζωή των ηρώων, αλλά και στιγμές έντασης που θα δοκιμάσουν τις σχέσεις τους. Στα νέα επεισόδια αναμένεται να δούμε πώς εξελίσσεται η σχέση της Mel και του Jack, καθώς οι επιλογές τους θα φέρουν νέες ευθύνες και προκλήσεις. Παράλληλα, η σειρά δεν εγκαταλείπει τη συναισθηματική της ένταση, με δύσκολες καταστάσεις και διλήμματα να απασχολούν τους χαρακτήρες.

Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται πως θα δοθεί και στους δευτερεύοντες ήρωες, όπως η Hope, ο Doc, η Brie και ο Preacher, των οποίων οι προσωπικές ιστορίες θα αποκτήσουν μεγαλύτερο βάθος. Ταυτόχρονα, νέοι χαρακτήρες θα κάνουν την εμφάνισή τους, φέρνοντας μυστικά και ανατροπές που θα αλλάξουν τις ισορροπίες της μικρής κοινότητας. Η επιτυχία της σειράς βασίζεται κυρίως στη συναισθηματική της ειλικρίνεια και στο γεγονός ότι οι θεατές νιώθουν κομμάτι αυτής της πόλης. Ο 7ος κύκλος υπόσχεται πιο ώριμες σχέσεις, έντονες συγκινήσεις και ιστορίες που αγγίζουν την πραγματική ζωή. Όπως όλα δείχνουν, η νέα σεζόν δεν αργεί να φτάσει, καθώς η πρεμιέρα της αναμένεται στις 12 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε έναν κόσμο που το κοινό έχει αγαπήσει.

Διάβασε επίσης: My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα

Δες κι αυτό….

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

netflix Η πόλη δίπλα στο ποτάμι σειρές
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά τα 2 ζώδια έχουν καρδιά από πέτρα – Θα σε πληγώσουν όσο κανένα άλλο

Αυτά τα 2 ζώδια έχουν καρδιά από πέτρα – Θα σε πληγώσουν όσο κανένα άλλο

23.02.2026
Επόμενο
Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood

Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood

23.02.2026

Δες επίσης

Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood
Cinema

Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood

23.02.2026
Michael Douglas: Οι δύο ηθοποιοί που απέρριψαν τον ρόλο του Gordon Gekko
Cinema

Michael Douglas: Οι δύο ηθοποιοί που απέρριψαν τον ρόλο του Gordon Gekko

22.02.2026
«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema
Cinema

«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema

21.02.2026
Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία με κορυφαία star για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό
Cinema

Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία με κορυφαία star για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό

21.02.2026
Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix
Cinema

Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix

21.02.2026
Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026
Cinema

Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

20.02.2026
Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man
Cinema

Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man

20.02.2026
Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ
Cinema

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ

20.02.2026
Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer
Cinema

Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη