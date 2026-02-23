Screen News 23.02.2026

Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood

Ο Liam Neeson μιλά για την αβεβαιότητα των ηθοποιών καθώς όλο και περισσότερες παραγωγές επιλέγουν την άμεση προβολή μέσω ψηφιακών πλατφορμών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Liam Neeson μίλησε ανοιχτά για τις ραγδαίες αλλαγές που διαμορφώνουν το σύγχρονο Hollywood, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών και την αυξανόμενη στροφή προς τις streaming υπηρεσίες. Ο 73χρονος Βορειοϊρλανδός ηθοποιός, με πορεία σχεδόν 50 χρόνων στον κινηματογράφο, αναφέρθηκε στο θέμα με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας «Cold Storage», στην οποία ενσαρκώνει τον Robert Quinn, έναν έμπειρο πράκτορα βιοτρομοκρατίας.

Σε δηλώσεις του στο Press Association, ο Liam Neeson τόνισε ότι η βιομηχανία περνά περίοδο έντονων μετασχηματισμών, επισημαίνοντας ότι «η κινηματογραφική βιομηχανία αλλάζει, οι streaming υπηρεσίες συγχωνεύονται και εταιρείες εξαγοράζονται. Όλοι ανησυχούμε πολύ για την κατάσταση στο Hollywood. Τι θα συμβεί στις ταινίες μεγάλου μήκους».

Διάβασε επίσης: Brad Pitt: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Ύδρα

Ο Liam Neeson, ο οποίος έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα με ρόλους σε ταινίες όπως «Schindler’s List» και «Michael Collins», αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί ηθοποιοί στη σύγχρονη εποχή. Θυμήθηκε μάλιστα ότι η καριέρα του συνοδεύτηκε από αμφισβήτηση και συνεχείς απορρίψεις, λέγοντας «Έχω σταθεί πολύ τυχερός. Έχω φίλους και γνωστούς ηθοποιούς που μπορεί να μείνουν χωρίς δουλειά για μήνες. Είναι ένα επάγγελμα γεμάτο απορρίψεις». Ανατρέχοντας στα πρώτα του βήματα, ο Liam Neeson περιέγραψε τις κριτικές που δεχόταν, τονίζοντας ότι «σου λένε δεν είσαι κατάλληλος, είσαι πολύ Ιρλανδός, μπορείς να αλλάξεις την προφορά σου, είσαι πιο ψηλός απ’ όσο φανταζόμασταν. Αυτού του είδους η κριτική σε ακολουθεί σε όλη την πορεία σου, ειδικά στην αρχή. Παρ’ όλα αυτά, στάθηκα πολύ τυχερός».

Liam Neeson
https://www.instagram.com/liam_neesonn_original/

Η τοποθέτηση του Liam Neeson έρχεται σε μια περίοδο όπου το Hollywood βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με τη συζήτηση γύρω από την επιβίωση των παραδοσιακών κινηματογραφικών κυκλοφοριών να παραμένει στο επίκεντρο, καθώς όλο και περισσότερες παραγωγές επιλέγουν την άμεση προβολή μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Διάβασε επίσης: 7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hollywood Liam Neeson ηθοποιοί
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η πόλη δίπλα στο ποτάμι: Στον αέρα το trailer της 7ης σεζόν – Όσα ξέρουμε για τον νέο κύκλο

Η πόλη δίπλα στο ποτάμι: Στον αέρα το trailer της 7ης σεζόν – Όσα ξέρουμε για τον νέο κύκλο

23.02.2026

Δες επίσης

Η πόλη δίπλα στο ποτάμι: Στον αέρα το trailer της 7ης σεζόν – Όσα ξέρουμε για τον νέο κύκλο
Cinema

Η πόλη δίπλα στο ποτάμι: Στον αέρα το trailer της 7ης σεζόν – Όσα ξέρουμε για τον νέο κύκλο

23.02.2026
Michael Douglas: Οι δύο ηθοποιοί που απέρριψαν τον ρόλο του Gordon Gekko
Cinema

Michael Douglas: Οι δύο ηθοποιοί που απέρριψαν τον ρόλο του Gordon Gekko

22.02.2026
«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema
Cinema

«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema

21.02.2026
Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία με κορυφαία star για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό
Cinema

Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία με κορυφαία star για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό

21.02.2026
Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix
Cinema

Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix

21.02.2026
Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026
Cinema

Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

20.02.2026
Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man
Cinema

Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man

20.02.2026
Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ
Cinema

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ

20.02.2026
Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer
Cinema

Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη