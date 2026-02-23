Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood

Ο Liam Neeson μιλά για την αβεβαιότητα των ηθοποιών καθώς όλο και περισσότερες παραγωγές επιλέγουν την άμεση προβολή μέσω ψηφιακών πλατφορμών

Ο Liam Neeson μίλησε ανοιχτά για τις ραγδαίες αλλαγές που διαμορφώνουν το σύγχρονο Hollywood, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών και την αυξανόμενη στροφή προς τις streaming υπηρεσίες. Ο 73χρονος Βορειοϊρλανδός ηθοποιός, με πορεία σχεδόν 50 χρόνων στον κινηματογράφο, αναφέρθηκε στο θέμα με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας «Cold Storage», στην οποία ενσαρκώνει τον Robert Quinn, έναν έμπειρο πράκτορα βιοτρομοκρατίας.

Σε δηλώσεις του στο Press Association, ο Liam Neeson τόνισε ότι η βιομηχανία περνά περίοδο έντονων μετασχηματισμών, επισημαίνοντας ότι «η κινηματογραφική βιομηχανία αλλάζει, οι streaming υπηρεσίες συγχωνεύονται και εταιρείες εξαγοράζονται. Όλοι ανησυχούμε πολύ για την κατάσταση στο Hollywood. Τι θα συμβεί στις ταινίες μεγάλου μήκους».

Διάβασε επίσης: Brad Pitt: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Ύδρα

Ο Liam Neeson, ο οποίος έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα με ρόλους σε ταινίες όπως «Schindler’s List» και «Michael Collins», αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί ηθοποιοί στη σύγχρονη εποχή. Θυμήθηκε μάλιστα ότι η καριέρα του συνοδεύτηκε από αμφισβήτηση και συνεχείς απορρίψεις, λέγοντας «Έχω σταθεί πολύ τυχερός. Έχω φίλους και γνωστούς ηθοποιούς που μπορεί να μείνουν χωρίς δουλειά για μήνες. Είναι ένα επάγγελμα γεμάτο απορρίψεις». Ανατρέχοντας στα πρώτα του βήματα, ο Liam Neeson περιέγραψε τις κριτικές που δεχόταν, τονίζοντας ότι «σου λένε δεν είσαι κατάλληλος, είσαι πολύ Ιρλανδός, μπορείς να αλλάξεις την προφορά σου, είσαι πιο ψηλός απ’ όσο φανταζόμασταν. Αυτού του είδους η κριτική σε ακολουθεί σε όλη την πορεία σου, ειδικά στην αρχή. Παρ’ όλα αυτά, στάθηκα πολύ τυχερός».

Η τοποθέτηση του Liam Neeson έρχεται σε μια περίοδο όπου το Hollywood βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με τη συζήτηση γύρω από την επιβίωση των παραδοσιακών κινηματογραφικών κυκλοφοριών να παραμένει στο επίκεντρο, καθώς όλο και περισσότερες παραγωγές επιλέγουν την άμεση προβολή μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Διάβασε επίσης: 7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες

Δες κι αυτό…