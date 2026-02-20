Eurovision 2026: Ο Akylas φλερτάρει με την 1η θέση στα στοιχήματα – Μάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία

Ο Ακύλας με το «Ferto» από την Ελλάδα σκαρφαλώνει στις προβλέψεις για τη Eurovision 2026, φλερτάροντας με την πρώτη θέση στα στοιχήματα

Σχεδόν μια εβδομάδα πριν, ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece 2026 ανέδειξε τον Akyla ως τον μεγάλο νικητή που πρόκειται να εκπροσωπήσει τη χώρα στην σκηνή του 70ο Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Αν και οι συμμετοχές στον φετινό εθνικό τελικό «έσπασαν» κάθε ρεκόρ, εκείνος με την θετική του ενέργεια, την αυθεντικότητά του και ένα ρεφρέν που ζει rent free στο μυαλό μας από τη στιγμή που το ακούσαμε, κατάφερε να γίνει το no.1 φαβορί και να κάνει πραγματικότητα αυτό που έκανε manifest από μικρή ηλικία.

Από την πρώτη στιγμή στο προσκήνιο των στοιχημάτων, ο Akylas κατάφερε να γίνει viral σε TikTok, Instagram και YouTube, φτάνοντας τις 462.333 προβολές. Και το virality όμως δεν σταματά εκεί, καθώς έχει ήδη αναδειχθεί φαβορί για την Eurovision 2026, πριν καν ανακοινωθεί επίσημα ως νικητής. Θα καταφέρει ο Akylas νικήσει τα μεγαθύρια του θεσμού και να το «φέρει» σπίτι;

Η εκτίναξη στα στοιχήματα

Από τη στιγμή που ο Akylas κέρδισε τον ελληνικό τελικό, η θέση της Ελλάδας στα στοιχήματα για την Eurovision της Βιέννης σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η Φινλανδία παραμένει στην πρώτη θέση με 13% πιθανότητες νίκης, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί στη δεύτερη με 11%.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη δυναμική άνοδο της χώρας μας, αφού στα τέλη Ιανουαρίου βρισκόταν στην τρίτη θέση, μοιραζόμενη το 8% με τη Σουηδία, πίσω από το Ισραήλ (11%) και τη Φινλανδία (9%). Η νίκη του φαίνεται να έχει πείσει τους bookmakers για τις δυνατότητες της ελληνικής συμμετοχής, φέρνοντας τη χώρα όλο και πιο κοντά στην κορυφή.

Εκτός από τη Φινλανδία και την Ελλάδα, πιθανές διεκδικήτριες της νίκης θεωρούνται το Ισραήλ και η Σουηδία με 8%, ενώ η Ιταλία και η Δανία ακολουθούν με 6%. Τέλος, η Βουλγαρία, η Γαλλία και η Ουκρανία συγκεντρώνουν 4%, ενώ η Κύπρος βρίσκεται στη 10η θέση με 3%.

Απειλεί η Φινλανδία τον Akyla;

H Φινλανδία έχει ήδη δημιουργήσει σημαντική δυναμική με το «Liekinheitin», που ερμηνεύεται από το ντουέτο Linda Lampenius & Pete Parkkonen, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής του εκπροσώπου της δεν έχει ολοκληρωθεί. Το τραγούδι έχει ξεχωρίσει για τον συνδυασμό σύγχρονου pop ήχου με έντονη και αναγνωρίσιμη μελωδία, ενώ η Linda Lampenius ενσωματώνει στοιχεία κλασικής τεχνικής σε μοντέρνα παραγωγή. Οι εντυπωσιακές προβολές στο YouTube και η έντονη συζήτηση στα social media το έχουν ήδη αναδείξει πιθανό φαβορί, όχι μόνο για τη φινλανδική εκπροσώπηση αλλά και για τη νίκη στη Eurovision 2026.

Η πρώτη ανακοίνωση του Akyla στο Mad

Ο Akylas είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά στο MAD TV την πρόθεσή του να συμμετάσχει στον Εθνικό Τελικό της Eurovision. Συγκεκριμένα, στις 2 Νοεμβρίου 2025 όταν ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Mad Radio 106,2 αποκάλυψε στη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου για ότι έχει υποβάλει τραγούδι για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision.Είχε πει χαρακτηριστικά: «Είναι αλήθεια, έχω καταθέσει πρόταση για τη Eurovision. Έχουμε γράψει ένα τραγούδι που είναι κάτι πολύ καινούριο για εμένα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν έχει στείλει κάτι αντίστοιχο. Είναι μια θεατρική παράσταση 3 λεπτών αυτό το τραγούδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το project. Το γράφαμε με σκοπό μήπως μπούμε στον Εθνικό Τελικό, αλλά μόλις το τελειώσαμε, σκεφτήκαμε πως πάμε Eurovision με αυτό».

Την επόμενη ημέρα, στις 3 Νοεμβρίου 2025, όταν ήταν καλεσμένος στο Mad TV με αφορμή το MadWalk 2025, το ανακοίνωσε σε πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση. Όπως είχε πει, το κομμάτι ετοιμάστηκε με προδιαγραφές που ταιριάζουν στον διαγωνισμό και αποτελεί μια πρωτότυπη συμμετοχή.

Όταν ρωτήθηκε από τις παρουσιάστριες αν ισχύουν οι φήμες για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, εκείνος απάντησε: «Ναι, έχω καταθέσει τραγούδι για τον διαγωνισμό. Είναι ένα κομμάτι που όταν το ετοιμάσαμε θέλαμε να έχει τις προδιαγραφές για Eurovision. Είναι κάτι πολύ καινούριο για εμένα». Μπορείτε να δείτε εδώ την πρώτη ανακοίνωση του Akyla για την πρότασή του.

Ο ενθουσιασμός των Eurofans

Η επιλογή του Akyla ως εκπροσώπου της Ελλάδας έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στους Eurofans σε όλη την Ευρώπη. Από τη στιγμή που η νίκη του ανακοινώθηκε επίσημα στα social media της διοργάνωσης, οι fans ξεχύθηκαν να φωνάζουν δυνατά «Ferto», γεμίζοντας τον διαδικτυακό χώρο με πάθος και ενέργεια.

Η ανταπόκριση στα επίσημα social media της Eurovision ήταν εντυπωσιακή. Η ανακοίνωση της νίκης του Akyla συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, ξεπερνώντας κατά πολύ αντίστοιχες ανακοινώσεις άλλων χωρών και αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως μια από τις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης.

Βέβαια, ο ενθουσιασμός για τον Akylas δεν περιορίστηκε μόνο στους Eurofans. Ακόμη και ο Käärijä, ο εκκεντρικός καλλιτέχνης που εκπροσώπησε τη Φινλανδία στη Eurovision 2023 με το «Cha Cha Cha», έδειξε άμεσα το ενδιαφέρον του για το τραγούδι, σχολιάζοντας σε post του Akylas στο TikTok: «Okey, this is nice!».

Η πορεία προς τη Eurovision

Η Ελλάδα και ο Akylas έχουν μπροστά τους μια δύσκολη αλλά συναρπαστική πορεία προς τη Eurovision 2026. Μετά την εκτίναξη στα στοιχήματα, οι προσδοκίες είναι υψηλές και η χώρα μας φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στον διαγωνισμό.

Μια ματιά στο MadWalk 2025, όπου ο Akylas συμμετείχε, δίνει μια γεύση του καλλιτεχνικού του στυλ:

Η συμμετοχή του Akyla στη Eurovision 2026 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και η Ελλάδα ελπίζει σε μια αξέχαστη εμφάνιση.

