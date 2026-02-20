Celeb News 20.02.2026

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της

Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ετοιμάζονται για τον ερχομό της Πολυξένης Αλεξάνδρας και αποκάλυψαν λεπτομέρειες από τον χώρο που σχεδίασαν με ρομαντική αισθητική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής τους, καθώς προετοιμάζονται για τη γέννηση της κόρης τους, η οποία θα πάρει το όνομα Πολυξένη Αλεξάνδρα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο, αποκαλύπτοντας την αισθητική που επέλεξαν για τον νέο χώρο του σπιτιού. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου παρουσίασε ένα βρεφικό δωμάτιο με κυρίαρχες αποχρώσεις του ροζ, όπως το σάπιο μήλο και το σομόν, ενώ οι λευκές λεπτομέρειες δημιουργούν μια φωτεινή και ήρεμη ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ταπετσαρία, η οποία απεικονίζει ελάφια και δέντρα και δίνει μια παραμυθένια διάσταση στον χώρο.

Κατερίνα Καινούργιου εγκυμοσύνη
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Δεν νιώθω ερωτική και ελκυστική»

Η επιλογή των χρωμάτων και των υλικών δείχνει την πρόθεση της Κατερίνα Καινούργιου και του Παναγιώτης Κουτσουμπής να δημιουργήσουν ένα ζεστό και τρυφερό περιβάλλον για το νέο μέλος της οικογένειας, ενώ οι αναρτήσεις της παρουσιάστριας συγκέντρωσαν πλήθος θετικών σχολίων από θαυμαστές και φίλους που τους ευχήθηκαν για την επικείμενη άφιξη της μικρής.

Διάβασε επίσης: Νίκος Κοκλώνης: Αυτός είναι ο λόγος που απομακρύνθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου

Δες κι αυτό…

βρεφικό δωμάτιο ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
