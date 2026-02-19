Μουσικά Νέα 19.02.2026

Η Taylor Swift στην κορυφή των παγκόσμιων πωλήσεων για 6η φορά

taylor_swift
Η Taylor Swift ξανά την πρώτη θέση, στη 2η το συγκρότημα Stray Kids, ενώ στην 3η θέση βρίσκεται ο ράπερ Drake σύμφωνα με την IFPI
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift αναδείχθηκε η εμπορικά πιο επιτυχημένη καλλιτέχνιδα στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με την International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), κατακτώντας την κορυφή για 6η φορά στην καριέρα της και για 4η συνεχόμενη χρονιά. Η διάκριση απονέμεται με βάση τη συνολική απόδοση ενός καλλιτέχνη σε streaming, ψηφιακές λήψεις και φυσικές πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της Taylor Swift έπαιξε το άλμπουμ «The Life of a Showgirl», το οποίο σημείωσε εντυπωσιακές πωλήσεις ήδη από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, καταγράφοντας σύμφωνα με στοιχεία της Billboard τις υψηλότερες επιδόσεις της σύγχρονης εποχής. Παράλληλα, η παγκόσμια απήχηση της περιοδείας της ενισχύθηκε μέσα από το ντοκιμαντέρ «The End of an Era», που συνέβαλε στη συνεχή παρουσία της στα charts.

Η IFPI ανέφερε ότι η Taylor Swift έχει πλέον κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο όσες φορές όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες μαζί την τελευταία δεκαετία, γεγονός που αντανακλά τη σταθερή δημιουργική της πορεία αλλά και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική που ακολουθεί στις κυκλοφορίες της. Η τραγουδίστρια είχε αναδειχθεί για πρώτη φορά Global Recording Artist of the Year το 2014, επανήλθε στην κορυφή το 2019 και στη συνέχεια διατήρησε τη θέση της από το 2022 έως και το 2025.

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το συγκρότημα Stray Kids, επιτυγχάνοντας μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στην καριέρα του, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Καναδός ράπερ Drake. Η κατάταξη της IFPI υπολογίζεται με βάση τις συνολικές πωλήσεις ενός καλλιτέχνη σε όλες τις μορφές μουσικής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και περιλαμβάνει το σύνολο της δισκογραφίας του.

