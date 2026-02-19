Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς

Η Cardi B μίλησε ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις και τα προβλήματα που αντιμετώπισε, αποκαλύπτοντας τα επόμενα βήματα μετά το τέλος της περιοδείας «Little Miss Drama Tour»

Η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Cardi B αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς της μόλις ολοκληρωθεί η περιοδεία «Little Miss Drama Tour», συνεχίζοντας να μιλά δημόσια με ειλικρίνεια για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Η 33χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της μέσα από βίντεο που καταγράφηκε στα παρασκήνια συναυλίας στο Los Angeles, μετά από σχόλιο της Kehlani για την εμφάνισή της.

Διάβασε επίσης: Cardi Β: Οι φήμες χωρισμού μετά το Super Bowl εντείνονται

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη σκηνή, η Kehlani φέρεται να της είπε «Έχεις τόσο μεγάλο σώμα», με την Cardi B να απαντά αυθόρμητα αποκαλύπτοντας τα σχέδιά της. «Μετά από αυτή την περιοδεία θα αφαιρέσω ένα μέρος, δεν θέλω να ακούσω κανέναν για 3 μήνες, θα πάω στην Colombia και θα το βγάλω», δήλωσε, προκαλώντας αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους. Η περιοδεία της Cardi B στη Βόρεια Αμερική ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου με αφορμή την προώθηση του δεύτερου άλμπουμ «I Am the Drama» και αναμένεται να διαρκέσει έως τα μέσα Απριλίου 2026, με στάσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Los Angeles, η New York και το Chicago.

Η Cardi B έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τις επεμβάσεις που έκανε μετά την άνοδό της στη μουσική σκηνή το 2017. Σε ηλικία 21 ετών προχώρησε σε ενέσεις βιοπολυμερών στους γλουτούς, μια πρακτική που δεν έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Όπως είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη, «Δεν σου κάνουν καμία αναισθησία, ήταν ο πιο τρελός πόνος που έχω νιώσει, νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω και υπήρχε διαρροή για περίπου 5 μέρες».

Η νέα της αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για την Cardi B, η οποία συνεχίζει την περιοδεία της, ενώ παράλληλα δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για την υγεία και την προσωπική της ισορροπία.

Διάβασε επίσης: Η Cardi B πέφτει στο έδαφος καθώς χορεύει σε ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο

Δες κι αυτό…