Σύλληψη του πρίγκιπα Andrew εν μέσω ερευνών για τον Jeffrey Epstein

Ο έκπτωτος πρίγκιπας της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, Andrew Mountbatten-Windsor, συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του στο Wood Farm, στο Σάντριγχαμ, με οκτώ αστυνομικούς με πολιτική περιβολή και περιπολικά με συμβατικές πινακίδες, προκαλώντας έντονη κινητικότητα και πλήθος ερωτημάτων για τον ρόλο του πρίγκιπα στις πρόσφατες αποκαλύψεις γύρω από τον Jeffrey Epstein.

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση είχε ήδη ανακοινώσει ότι διερευνά καταγγελίες περί φερόμενης διαβίβασης εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων από τον Andrew στον Epstein, βάσει των πρόσφατα δημοσιοποιημένων αρχείων. Η σημερινή σύλληψη εντείνει την προσοχή των βρετανικών αρχών και υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι κατηγορίες, ακόμη και για ανώτατα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Νομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνες σχετικά με πιθανές παραλείψεις ή συγκάλυψη. Παράλληλα, η δημοσιότητα της υπόθεσης επηρεάζει σημαντικά τη διεθνή εικόνα του πρίγκιπα Andrew και πυροδοτεί έντονες συζητήσεις για τη λογοδοσία και τις ευθύνες των μελών της βασιλικής οικογένειας σε ποινικές υποθέσεις.

Andrew Mountbatten-Windsor, formerly Prince Andrew, has been arrested on suspicion of misconduct in public office. He turns 66 today. (https://t.co/oyFpGy5h0T) pic.twitter.com/I5iBAi60hs — Pop Base (@PopBase) February 19, 2026



Η φράση «συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος» σημαίνει ότι το άτομο κατηγορείται για μη τήρηση των κανόνων ή υποχρεώσεων που επιβάλλει η θέση ή ο νόμος. Στην περίπτωση του Andrew, αφορά τη φερόμενη διαβίβαση εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων στον Jeffrey Epstein, κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάχρηση εξουσίας ή παραβίαση των καθηκόντων του ως μέλους της βασιλικής οικογένειας με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Η έρευνα συνεχίζεται και η διεθνής κοινή γνώμη παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

