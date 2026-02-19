Μπήκαμε στο exclusive listening party του νέου album του Harry Styles στην Αθήνα

We belong together είναι το κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας του νέου album του Harry Styles και αυτό ακριβώς το συναίσθημα επικρατούσε χθες βράδυ στο authorized από τον Harry και την Sony exclusive listening party που έγινε στην Αθήνα και που ακούσαμε για πρώτη φορά όλοι μαζί το album, σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν κυκλοφορήσει παγκοσμίως.

Το party ξεκινάει και στα ηχεία του club ακούμε τον Harry Styles να μας μιλάει για όσα συμβαίνουν στο listening party τώρα «in Athens». Με το που είπε «in Athens», όλοι σηκωθήκαμε όρθιοι και δεν… καθίσαμε ξανά ποτέ. 150 fans επί 40 λεπτά, όσο κρατάει το album, σε ασταμάτητο χορό με τα μάτια μας βουρκωμένα από την εμπειρία και την καρδιά μας να ακολουθεί το κάθε beat της μουσικής.

Δεν γράφω τυχαία «το κάθε beat» – το νέο album είναι το κορυφαίο massive pop dance και electro album του σήμερα. Θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να μπορέσει άλλος καλλιτέχνης του βεληνεκούς του Harry Styles να κυκλοφορήσει φέτος τέτοιο album, ένα album τόσο γεμάτο μουσικά και με out of this world ρυθμό που σε κάνει να αισθάνεσαι πως ανήκεις σε έναν άλλο κόσμο. Το «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.» είναι για τον Harry Styles ό,τι ήταν για την Madonna το «Ray of Light».

Οι στιγμιαίες φωτογραφικές μηχανές που υπήρχαν στο club γέμισαν με τις καλύτερες φωτογραφίες των καλύτερων ονείρων μας. 150 fans, όχι γνωστοί μεταξύ τους, αγκαλιά να ζουν την κάθε στιγμή. Να νιώθουν το κάθε συναίσθημα. Να γράφει ο ένας μηνύματα στο tshirt του άλλου με μαρκαδόρο. Χειροκροτήματα και βλέμματα γεμάτα αγάπη και αισιοδοξία. Ένα party, που θα έχω για πάντα στην καρδιά μου και ένα album που θα έχω πάντα tattoo στο χέρι μου. Ναι, το tattoo της φωτογραφίας είναι το δικό μου. Και είμαι περήφανος. Όπως είμαι περήφανος που είμαι fan ενός καλλιτέχνη που σπάει τη νόρμα.

Ευχαριστούμε Harry, τα λέμε τώρα στο Λονδίνο και στο Άμστερνταμ. Μέχρι τότε, και συγκεκριμένα στις 6 Μαρτίου, η μουσική του πλανήτη θα αλλάξει με την κυκλοφορία του «Kiss All the Time, Disco Occasionally.». Να το ζήσετε μαζί με όλους όσους ξέρουν να αγαπάνε και είναι στη φωτεινή πλευρά της ζωής. Άλλωστε, aperture lets the light in!

