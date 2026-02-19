Celeb News 19.02.2026

Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Μέλλου για την περιπέτεια με τον καρκίνο

nikow_mellos
Ο Νίκος Μέλλος μοιράζεται τη μάχη του με τον καρκίνο και τη δύναμη που του έδωσαν οι άνθρωποι γύρω του, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια βαθιά προσωπική και συγκινητική ανάρτηση, ο νεαρός ηθοποιός Νίκος Μέλλος αποκάλυψε ότι έδωσε μάχη με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη στήριξη που δέχθηκε από τους φίλους και τους ανθρώπους που αγαπά. Ο ηθοποιός, γνωστός από τις σειρές «Η Γη της Ελιάς» και «Ηλέκτρα», δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, πλαισιωμένος από τους φίλους του, και μοιράστηκε σκέψεις για την εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του.

«Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα τη μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής», έγραψε ο Νίκος Μέλλος, συγκινώντας τους χιλιάδες ακόλουθούς του. Θύμισε επίσης τη δύσκολη απώλεια της γιαγιάς του από καρκίνο, τονίζοντας πόσο απίθανο φαινόταν για εκείνον να αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο σε τόσο νεαρή ηλικία.

nikos_mellos
Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ανθρώπινης παρουσίας στις δύσκολες στιγμές: «Άκουσα, ένιωσα και είδα τη λέξη “αγαπώ” τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη τη δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω. Η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται από το μαζί και τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου».

Στην ανάρτησή του τόνισε πως ο «πραγματικός πλούτος» μετριέται με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, που σου λένε “είμαι εδώ” και το εννοούν, και αυτούς που σου εύχονται τα καλύτερα. «Έχω πραγματική πίστη στους ανθρώπους και στην καλοσύνη τους, διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει εγώ και έχω στη ζωή μου είναι θεοί!! #free», κατέληξε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Νίκος Μέλλος ΥΓΕΙΑ
