Ο Angelo Tsarouchas στο Θέατρο Embassy: Δύο Μοναδικές Stand-up Παραστάσεις

Το Θέατρο Embassy έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον παγκοσμίου φήμης κωμικό και ηθοποιό Angelo Tsarouchas, σε δύο μοναδικές παραστάσεις, την Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00.

Ο Angelo Tsarouchas, γνωστός για το ξεχωριστό του χιούμορ και την ικανότητά του να συνδέεται με το κοινό μέσα από τις εμπειρίες του ελληνισμού της διασποράς, παρουσιάζει μία PG friendly stand-up comedy παράσταση, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Στην καριέρα του έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διοργανώσεις όπως τα Gabby Awards της Greek America Foundation στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το Greek Orthodox Folk Dance & Choral Festival (FDF) με χιλιάδες θεατές, καθώς και το Los Angeles Greek Film Festival. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Αντώνης Ρέμος, Γιάννης Πλούταρχος, Σάκης Ρουβάς και Μαρινέλλα.

Η παράσταση υπόσχεται μία βραδιά γέλιου, πολιτιστικής ταυτότητας και αναμνήσεων, μέσα από το μοναδικό ταλέντο και την οπτική του Angelo Tsarouchas.

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού

& επικοινωνία : Ελίνα Λαζαρίδου [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού [email protected]

Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Παραγωγ : STAGES NETWORK

Τιμές εισιτηρίων:

VIP : 40 Ευρώ, VIP2 : 30 Ευρώ, Α΄ΖΏΝΗ: 25 Ευρώ, Β΄Ζώνη: 20 Ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ στην B’ Ζώνη: 18 Ευρώ

Εισιτήρια :

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/angelo-tsarouhas-diaspora-tour/

Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

211 1000 365 Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις:

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ. 305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: reservations@a–th.gr

Πληροφορίες : www.a-th.gr

Embassy Theater

Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα 10673

Τηλ: 211 1000 365