Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής

Ο Brad Pitt έφτασε πριν λίγες ώρες στην Ελλάδα και ταξίδεψε για την Ύδρα, αφού πέρασε λίγο χρόνο στην Αθήνα, όπου διέμενε σε Airbnb. Η επιλογή του νησιού δεν είναι τυχαία, καθώς η ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ύδρας ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της νέας του ταινίας.

Η μετακίνησή του έγινε με ταχύπλοο σκάφος από το Μετόχι, συνοδευόμενος από ομάδα σωματοφυλάκων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πιθανότατα θα μείνει σε βίλα Έλληνα επιχειρηματία. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο Brad Pitt έφτασε με πλοίο της γραμμής, το οποίο είχε ναυλωθεί αποκλειστικά για την άφιξή του.

Διάβασε επίσης: Ο Brad Pitt φτάνει στην Ύδρα – Σε θαλαμηγό η διαμονή του σταρ

Σύμφωνα με τηλεοπτικές πληροφορίες, στο νησί αναμένεται να φτάσει με θαλαμηγό και η Αμερικανίδα πρέσβης, Kimberly Guilfoyle, για να υποδεχθεί τον Brad Pitt, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Η παρουσία της προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη αίγλη στην κινηματογραφική επίσκεψη του διάσημου ηθοποιού.

The Riders: Η υπόθεση της ταινίας

Στη νέα διεθνή παραγωγή The Riders, ο Brad Pitt ενσαρκώνει τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινάει την αναζήτηση της συζύγου του μετά από σειρά συγκλονιστικών γεγονότων. Το φιλμ, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton, αποτελεί ένα δυνατό δραματικό έργο που ακολουθεί τον πατέρα και την κόρη σε ένα ταξίδι ανά την Ευρώπη για να βρουν τη μυστηριωδώς εξαφανισμένη μητέρα.





Διάβασε επίσης: The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα

Δες κι αυτό…