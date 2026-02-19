Fashion 19.02.2026

Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari

Η Dua Lipa ενώνει τη διεθνή ποπ επιρροή της με την υψηλή κοσμηματοποιία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον ιταλικό οίκο πολυτελείας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο ιταλικός οίκος κοσμημάτων Bvlgari ανακοίνωσε ότι η Dua Lipa αναλαμβάνει τον ρόλο της παγκόσμιας πρέσβειρας, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση της σύγχρονης μουσικής σκηνής με τη βιομηχανία της πολυτέλειας.  Η Dua Lipa, κάτοχος πολλαπλών βραβείων Grammy Awards και BRIT Awards, με δισεκατομμύρια streams σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει οικοδομήσει την καλλιτεχνική της πορεία με έντονη προσωπική ταυτότητα και δημιουργική ανεξαρτησία. Ο οίκος Bvlgari τόνισε ότι η αυτοπεποίθηση και η ξεκάθαρη αισθητική της αποτέλεσαν βασικούς λόγους για την επιλογή της ως νέου προσώπου της μάρκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa και ο Callum Turner αγκαλιά στο παριζιάνικο μετρό

Η Laura Burdese δήλωσε ότι «είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε τη Dua Lipa ως παγκόσμια πρέσβειρα και που ξεκινάμε μαζί αυτό το νέο δημιουργικό κεφάλαιο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη μελλοντική στρατηγική του οίκου. Από την πλευρά της, η Dua Lipa χαρακτήρισε τη σύμπραξη «απίστευτα ξεχωριστή» και σημείωσε ότι είναι ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με έναν οίκο που εκφράζει αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και σύγχρονη θηλυκότητα. Όπως ανέφερε, τα κοσμήματα του brand λειτουργούν ως η τελευταία πινελιά που μετατρέπει μια εμφάνιση σε «μια πραγματική στιγμή».

Η συνεργασία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Dua Lipa στον χώρο της μόδας και της πολυτέλειας, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διεθνή συνεργασία στο χαρτοφυλάκιό της. Παράλληλα, ο οίκος Bvlgari συνδέει την ταυτότητά του με μια καλλιτέχνιδα που διαμορφώνει τις σύγχρονες τάσεις, σε μια εποχή όπου οι συνεργασίες ανάμεσα σε luxury brands και pop προσωπικότητες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ambassador Bvlgari dua lipa
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής

Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής

19.02.2026
Επόμενο
Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

19.02.2026

Δες επίσης

Αυτές είναι οι 3 ανοιξιάτικες beauty τάσεις που έχει υιοθετήσει ήδη η Hailey Bieber
Beauty

Αυτές είναι οι 3 ανοιξιάτικες beauty τάσεις που έχει υιοθετήσει ήδη η Hailey Bieber

19.02.2026
Κάψε θερμίδες χωρίς να βγεις από το δωμάτιο
Fitness

Κάψε θερμίδες χωρίς να βγεις από το δωμάτιο

19.02.2026
Ο Mark Zuckerberg στο εδώλιο για το Instagram και τις κατηγορίες περί εθισμού ανηλίκων
Celeb News

Ο Mark Zuckerberg στο εδώλιο για το Instagram και τις κατηγορίες περί εθισμού ανηλίκων

19.02.2026
Balletcore: Τα wedge ballet flats είναι η τάση που πρέπει να υιοθετήσεις την άνοιξη
Fashion

Balletcore: Τα wedge ballet flats είναι η τάση που πρέπει να υιοθετήσεις την άνοιξη

19.02.2026
Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη
Life

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

19.02.2026
Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής
Celeb News

Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής

19.02.2026
Σύλληψη του πρίγκιπα Andrew εν μέσω ερευνών για τον Jeffrey Epstein
Celeb News

Σύλληψη του πρίγκιπα Andrew εν μέσω ερευνών για τον Jeffrey Epstein

19.02.2026
Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς
Celeb News

Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς

19.02.2026
Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Μέλλου για την περιπέτεια με τον καρκίνο
Celeb News

Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Μέλλου για την περιπέτεια με τον καρκίνο

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ