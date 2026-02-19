Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari

Η Dua Lipa ενώνει τη διεθνή ποπ επιρροή της με την υψηλή κοσμηματοποιία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον ιταλικό οίκο πολυτελείας

Ο ιταλικός οίκος κοσμημάτων Bvlgari ανακοίνωσε ότι η Dua Lipa αναλαμβάνει τον ρόλο της παγκόσμιας πρέσβειρας, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση της σύγχρονης μουσικής σκηνής με τη βιομηχανία της πολυτέλειας. Η Dua Lipa, κάτοχος πολλαπλών βραβείων Grammy Awards και BRIT Awards, με δισεκατομμύρια streams σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει οικοδομήσει την καλλιτεχνική της πορεία με έντονη προσωπική ταυτότητα και δημιουργική ανεξαρτησία. Ο οίκος Bvlgari τόνισε ότι η αυτοπεποίθηση και η ξεκάθαρη αισθητική της αποτέλεσαν βασικούς λόγους για την επιλογή της ως νέου προσώπου της μάρκας.

Η Laura Burdese δήλωσε ότι «είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε τη Dua Lipa ως παγκόσμια πρέσβειρα και που ξεκινάμε μαζί αυτό το νέο δημιουργικό κεφάλαιο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη μελλοντική στρατηγική του οίκου. Από την πλευρά της, η Dua Lipa χαρακτήρισε τη σύμπραξη «απίστευτα ξεχωριστή» και σημείωσε ότι είναι ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με έναν οίκο που εκφράζει αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και σύγχρονη θηλυκότητα. Όπως ανέφερε, τα κοσμήματα του brand λειτουργούν ως η τελευταία πινελιά που μετατρέπει μια εμφάνιση σε «μια πραγματική στιγμή».

Η συνεργασία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Dua Lipa στον χώρο της μόδας και της πολυτέλειας, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διεθνή συνεργασία στο χαρτοφυλάκιό της. Παράλληλα, ο οίκος Bvlgari συνδέει την ταυτότητά του με μια καλλιτέχνιδα που διαμορφώνει τις σύγχρονες τάσεις, σε μια εποχή όπου οι συνεργασίες ανάμεσα σε luxury brands και pop προσωπικότητες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

