Υγεία 19.02.2026

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

–Ο καθοριστικός ρόλος του εντερικού μικροβιώματος
Mad.gr

 

βρώμη και χοληστερόλη… Η βρώμη θεωρείται εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο υγιεινές τροφές, ιδιαίτερα για την καρδιά. Είναι γνωστή για την περιεκτικότητά της σε φυτικές ίνες και κυρίως σε β-γλυκάνες, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος ακριβώς είναι ο μηχανισμός πίσω από αυτήν την ευεργετική δράση.

Μια νέα, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό «Nature Communications», έρχεται να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση, δείχνοντας ότι ο πραγματικός πρωταγωνιστής δεν είναι μόνο η ίδια η βρώμη αλλά και τα προϊόντα που παράγονται όταν αυτή αλληλεπιδρά με το εντερικό μας μικροβίωμα.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο – μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από κοιλιακή παχυσαρκία, αυξημένη χοληστερόλη, υψηλή αρτηριακή πίεση και διαταραγμένο μεταβολισμό της γλυκόζης.

Διαβάστε την συνέχεια στο paron.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Βρώμη ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari

Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari

19.02.2026
Επόμενο
Η Marseaux μιλα για τη συμμετοχή της στο Sing for Greece και αποθεώνει τον Akyla

Η Marseaux μιλα για τη συμμετοχή της στο Sing for Greece και αποθεώνει τον Akyla

19.02.2026

Δες επίσης

Αυτές είναι οι 3 ανοιξιάτικες beauty τάσεις που έχει υιοθετήσει ήδη η Hailey Bieber
Beauty

Αυτές είναι οι 3 ανοιξιάτικες beauty τάσεις που έχει υιοθετήσει ήδη η Hailey Bieber

19.02.2026
Κάψε θερμίδες χωρίς να βγεις από το δωμάτιο
Fitness

Κάψε θερμίδες χωρίς να βγεις από το δωμάτιο

19.02.2026
Balletcore: Τα wedge ballet flats είναι η τάση που πρέπει να υιοθετήσεις την άνοιξη
Fashion

Balletcore: Τα wedge ballet flats είναι η τάση που πρέπει να υιοθετήσεις την άνοιξη

19.02.2026
Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari
Celeb News

Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari

19.02.2026
Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς
Celeb News

Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς

19.02.2026
Πώς θα επιβιώσεις τις πρώτες 10 ημέρες όταν αποφασίσεις να κόψεις τη ζάχαρη
Life

Πώς θα επιβιώσεις τις πρώτες 10 ημέρες όταν αποφασίσεις να κόψεις τη ζάχαρη

19.02.2026
Τα babydoll nails είναι η τάση που θα σε κάνει να νιώσεις σαν αγγελάκι της Victoria’s Secret
Beauty

Τα babydoll nails είναι η τάση που θα σε κάνει να νιώσεις σαν αγγελάκι της Victoria’s Secret

19.02.2026
5 outfits που θα σε κάνουν να λατρέψεις το καφέ
Fashion

5 outfits που θα σε κάνουν να λατρέψεις το καφέ

19.02.2026
Ο Ταύρος ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή: 5+1 λόγοι που πρέπει να έχεις αυτό το ζώδιο στη ζωή σου
Life

Ο Ταύρος ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή: 5+1 λόγοι που πρέπει να έχεις αυτό το ζώδιο στη ζωή σου

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ