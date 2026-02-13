Screen News 13.02.2026

The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα

Το κοσμοπολίτικο νησί του Αργοσαρωνικού ετοιμάζεται για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt
Έντονη κινητικότητα επικρατεί στην Ύδρα, καθώς το νησί ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Brad Pitt για τα γυρίσματα της νέας διεθνούς παραγωγής με τίτλο The Riders. Το γραφικό νησί του Αργοσαρωνικού πρόκειται να μετατραπεί σε κινηματογραφικό σκηνικό, με την τοπική κοινωνία να περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την άφιξη του χολιγουντιανού σταρ και της πολυπληθούς ομάδας παραγωγής.

Ο Κώστας Αργύτης, κάτοικος της Ύδρας και κομπάρσος στην ταινία, μίλησε πριν από λίγες ημέρες στην ERTnews και την εκπομπή «Newsroom», αποκαλύπτοντας ότι στο νησί επικρατεί έντονος ενθουσιασμός. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κάποια δοκιμαστικά γυρίσματα, με μία σκηνή να εκτυλίσσεται σε μπαρ της περιοχής. Σε αυτή, ο Brad Pitt εμφανίζεται μαζί με την κόρη του, η οποία έχει δεχθεί επίθεση από ζώο και χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα.

Διάβασε επίσης: Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι κάτοικοι παρεμβαίνουν στη σκηνή για να μεταφέρουν το παιδί στο ιατρείο, σημειώνοντας παράλληλα ότι η παρουσία διάσημων προσωπικοτήτων δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για το κοσμοπολίτικο νησί, το οποίο έχει φιλοξενήσει πολλές φορές διεθνείς αστέρες.


Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, τα πρώτα γυρίσματα της παραγωγής θα πραγματοποιηθούν στον Πειραιάς την επόμενη εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια το συνεργείο θα μεταφερθεί στην Ύδρα. Η άφιξη του Brad Pitt στο νησί υπολογίζεται για τις 27 Φεβρουαρίου, με τον ηθοποιό να παραμένει εκεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αφηγείται μια έντονη δραματική ιστορία: έναν πατέρα που ξεκινά ένα δύσκολο ταξίδι για να εντοπίσει τη μυστηριωδώς εξαφανισμένη σύζυγό του, έχοντας στο πλευρό του τη 12χρονη κόρη τους.

Διάβασε επίσης: Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»

