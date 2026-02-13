Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περίμενουν Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το μωρό Αργυρού - Νίκα και η απάντησή της στο ενδεχόμενο να γίνει νονά

Κοριτσάκι περιμένουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, σύμφωνα με όσα άφησε να εννοηθούν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ μίλησε με ενθουσιασμό για το μωρό του ζευγαριού, αναφερόμενη χαρακτηριστικά στη «μικρούλα» τους και εκφράζοντας δημόσια τη χαρά της για την εγκυμοσύνη.

Στις δηλώσεις της, στάθηκε στη στενή σχέση που τη συνδέει με το ζευγάρι και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη! Ο Θεός να τους ευλογεί… Προσεύχομαι κάθε μέρα για να έρθει η μικρούλα τους με το καλό στον κόσμο, ανυπομονώ να την υποδεχθώ», ανέφερε, στέλνοντας τις ευχές της για έναν ομαλό τοκετό.

Το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων στράφηκε αμέσως στο ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο της νονάς. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, η απάντησή της ήταν σύντομη αλλά γεμάτη νόημα: «Θα δούμε», αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.





Παρότι η συζήτηση για τη νονά έχει ήδη ξεκινήσει, το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Σε περίπτωση που η βάπτιση πραγματοποιηθεί με το ελληνορθόδοξο τυπικό, ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τον ή την ανάδοχο. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται συνήθως στις ενορίες, ο ανάδοχος πρέπει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, βαπτισμένος και σε καλή εκκλησιαστική κατάσταση, με ορισμένες πρακτικές λεπτομέρειες να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.





Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι Χριστιανή Καθολική, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει διαδικαστικές δυσκολίες σε μια ενδεχόμενη επιλογή της ως νονάς, αν το μυστήριο τελεστεί με αυστηρά ορθόδοξο τυπικό. Για τον λόγο αυτό, πολλοί κρατούν στάση αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσει ο τρόπος και ο τόπος της βάπτισης.

