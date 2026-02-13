Μουσικά Νέα 13.02.2026

Backstreet Boys βάζουν στόχο το Super Bowl του 2027

Ο AJ McLean ζήτησε δημόσια από το κοινό να στηρίξει την ιδέα για την επιστροφή του συγκροτήματος στη μεγαλύτερη σκηνή της αμερικανικής ποπ κουλτούρας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Backstreet Boys επανήλθαν δυναμικά στην επικαιρότητα έπειτα από την εμφάνισή τους σε διαφήμιση του Super Bowl, ωστόσο φαίνεται πως οι φιλοδοξίες τους δεν περιορίζονται εκεί. Κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Sphere του Λας Βέγκας, ο AJ McLean απευθύνθηκε στο κοινό προτείνοντας ανοιχτά το ενδεχόμενο το συγκρότημα να αναλάβει το Halftime Show του Super Bowl το 2027.

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny εκτοξεύει τα streams μετά το SuperBowl

Η αντίδραση των θεατών ήταν ενθουσιώδης, με τον AJ McLean να ενθαρρύνει το κλίμα λέγοντας «Ας το κάνουμε τότε πραγματικότητα», αφού το κοινό υποδέχθηκε την ιδέα με έντονες επευφημίες. Το συγκρότημα είχε βρεθεί κοντά σε μια τέτοια εμφάνιση ήδη από το 2001, όταν το NFL φέρεται να είχε εξετάσει την πιθανότητα συμμετοχής τους στο ημίχρονο, όμως οι Backstreet Boys είχαν επιλέξει τότε να ερμηνεύσουν τον εθνικό ύμνο αντί να αναλάβουν ολόκληρο το σόου.

https://www.youtube.com/shorts/7wNNsKQfzfY

Την ίδια στιγμή, τα προγνωστικά στο Λας Βέγκας δείχνουν ότι η Miley Cyrus βρίσκεται στην κορυφή των πιθανοτήτων για την κεντρική εμφάνιση του επόμενου Halftime Show, ενώ οι Cardi B και Taylor Swift ακολουθούν σε μικρή απόσταση. Παράλληλα, η ημερομηνία διεξαγωγής του Super Bowl LXI, η οποία συμπίπτει με την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ενδέχεται να επηρεάσει την τελική επιλογή καλλιτέχνη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι Backstreet Boys αναβιώνουν το I Want It That Way 26 χρόνια μετά (Video)

AJ McLean Backstreet Boys Miley Cyrus Super Bowl
