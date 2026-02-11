Μουσικά Νέα 11.02.2026

Το reunion tour της «Πάττυ» και της «Αντονέλλα» έρχεται στην Ελλάδα

patty_antonella
Η Laura Esquivel και η Brenda Asnicar, οι αγαπημένες ηθοποιοί της σαπουνόπερας «Patty: Η πιο όμορφη ιστορία», επιστρέφουν στην Ελλάδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα νέα που όλοι οι Millenials περίμεναν μόλις έφτασαν! Δύο από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς της αργεντίνικης σαπουνόπερας «Patty: Η πιο όμορφη ιστορία» ετοιμάζονται να επισκεφθούν ξανά την Ελλάδα. Η Laura Esquivel και η Brenda Asnicar, γνωστές ως «Πάττυ» και «Αντονέλλα», επανενώνονται για το παγκόσμιο τουρ «Amigas del Corazon», φέρνοντας πίσω τη νοσταλγία των παιδικών χρόνων και τις αξέχαστες μελωδίες της σειράς που μας σημάδεψε.

Η σειρά προβλήθηκε πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2007 έως τον Νοέμβριο του 2008 και γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα μέσα από τη μεταγλωττισμένη εκδοχή της στο Mega. Χιλιάδες fans θυμούνται ακόμα τις θρυλικές στιγμές, τις χορογραφίες και τις κόντρες που χώριζαν τα προαύλια σε «Las Divinas» και «Las Populares», δημιουργώντας μια αυθεντική teen ατμόσφαιρα που πολλοί ακόμη νοσταλγούν.

patty_antonella
https://www.instagram.com/laura_esquivel/?hl=en

Η επιστροφή των παιδικών μας ειδώλων

Το tour της Laura Esquivel και της Brenda Asnicar θα περάσει από χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, με στάσεις σε Ισπανία, Ιταλία και φυσικά Ελλάδα. Η ακριβής ημερομηνία για τη χώρα μας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά η αναμονή αυξάνει τον ενθουσιασμό. Οι fans έχουν ήδη αρχίσει να θυμούνται τις αγαπημένες τους χορογραφίες και τις μελωδίες που γέμιζαν τα δωμάτια και τα σαλόνια τους, προετοιμάζοντας τον εαυτό τους για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και νοσταλγία.

Όσο για εκείνους που μεγάλωσαν με την Patty και την Antonella, η είδηση αυτή είναι μια ευκαιρία να ξαναζήσουν την εποχή που οι φίλες στο σχολείο χωρίζονταν ανάμεσα σε «Las Divinas» και «Las Populares» και να γιορτάσουν ξανά τη μαγεία της τηλεόρασης που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά. Η επιστροφή τους στην Ελλάδα αναμένεται να ξυπνήσει τον inner child μας και να μας θυμίσει γιατί αυτές οι σειρές έγιναν τόσο εμβληματικές.

patty μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
