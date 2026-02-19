Screen News 19.02.2026

O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem

Ο Bad Bunny ενώνει δυνάμεις με Edward Norton και Javier Bardem στο ιστορικό δράμα «Porto Rico» που είναι αφιερωμένο στην ιστορία του Πουέρτο Ρίκο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bad Bunny, ετοιμάζεται να αναλάβει τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στον κινηματογράφο μέσα από την ταινία «Porto Rico», ένα ιστορικό δράμα που φιλοδοξεί να αναδείξει πτυχές της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας του Πουέρτο Ρίκο. Μετά την επιτυχία της εμφάνισής του στο Super Bowl, ο καλλιτέχνης στρέφεται σε ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα, πλαισιωμένος από ένα διεθνές καστ που περιλαμβάνει τους Edward Norton, Javier Bardem και Viggo Mortensen.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του René Pérez Joglar, γνωστού και ως Residente, βρίσκεται σε ανάπτυξη από το 2023 και βασίζεται στη ζωή του José Maldonado Román, ενός επαναστάτη που έδρασε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο José Maldonado Román, γνωστός με το προσωνύμιο Águila Blanca, υπήρξε ηγετική μορφή εξεγέρσεων κατά της ισπανικής κυριαρχίας και συμμετείχε στην εξέγερση του Yauco το 1897, μια στιγμή που θεωρείται ιστορική καθώς τότε υψώθηκε για πρώτη φορά δημόσια η σύγχρονη σημαία του Πουέρτο Ρίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny στην κορυφή του Billboard Hot 100 με το DtMF

Σύμφωνα με την παραγωγή, η ταινία φιλοδοξεί να συνδυάσει ιστορική ακρίβεια με μια έντονα ποιητική κινηματογραφική αφήγηση εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα. Ο René Pérez Joglar δήλωσε ότι «ονειρευόμουν από παιδί να δημιουργήσω μια ταινία για τη χώρα μου» και πρόσθεσε ότι «η πραγματική ιστορία του Πουέρτο Ρίκο είναι γεμάτη αντιπαραθέσεις και αξίζει να ειπωθεί με ειλικρίνεια και ένταση». Για τον Edward Norton, το πρότζεκτ εντάσσεται σε μια παράδοση ταινιών που συνδυάζουν πολιτικό βάθος με δραματική ένταση. Όπως ανέφερε, «η ταινία συνεχίζει μια κινηματογραφική παράδοση που μας αναγκάζει να κοιτάξουμε και την σκοτεινή πλευρά της αμερικανικής ιστορίας», επισημαίνοντας ότι η συνεργασία του René Pérez Joglar με τον Bad Bunny δημιουργεί έναν εκρηκτικό δημιουργικό συνδυασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρότι ο Bad Bunny έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε δεύτερους ρόλους, όπως στο «Bullet Train» με τον Brad Pitt και στο «Caught Stealing» του Darren Aronofsky, το «Porto Rico» σηματοδοτεί την πιο απαιτητική κινηματογραφική του πρόκληση μέχρι σήμερα. Η μετάβασή του από τη μουσική στη μεγάλη οθόνη δείχνει τη διάθεση να επεκτείνει το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα πέρα από τη σκηνή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανακοίνωση της συμμετοχής του έρχεται σε μια περίοδο έντονης προβολής για τον καλλιτέχνη, καθώς η εμφάνισή του στο Super Bowl συγκέντρωσε 128.2 εκατομμύρια τηλεθεατές και ξεπέρασε τα 4 δισεκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το γεγονός αυτό ενισχύει την προσδοκία γύρω από την ταινία, η οποία αναμένεται να αποτελέσει έναν συνδυασμό ιστορικής αφήγησης και σύγχρονης πολιτισμικής ταυτότητας.

Με το «Porto Rico», ο Bad Bunny επιχειρεί να αφηγηθεί μια ιστορία βαθιά συνδεδεμένη με τις ρίζες του, ενώ η συνεργασία με δημιουργούς όπως ο René Pérez Joglar και ο Alejandro González Iñárritu ως εκτελεστικό παραγωγό προμηνύει ένα έργο υψηλών φιλοδοξιών που φιλοδοξεί να γεφυρώσει την ιστορία με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Διάβασε επίσης: Eστιατόριο αναπαριστά το Super Bowl του Bad Bunny και σαρώνει με 37 εκατ. Προβολές

Δες κι αυτό…

