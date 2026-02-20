Celeb News 20.02.2026

Νίκος Μουτσινάς: Υπέγραψε με το Star για το τηλεπαιχνίδι «Lingo»

Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star και αναλαμβάνει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Lingo», επιστρέφοντας στην τηλεόραση
Μαρία Χατζηγιάννη

Οριστικά στο δυναμικό του Star Channel εντάσσεται ο Νίκος Μουτσινάς, καθώς οι συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων κατέληξαν σε συμφωνία. Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός αναλαμβάνει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού λέξεων «Lingo», ενός διεθνώς επιτυχημένου format που ετοιμάζεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του σταθμού.

Την είδηση έφερε στο φως η εκπομπή «Breakfast@Star», βάζοντας τέλος στη φημολογία που κυκλοφορούσε εδώ και καιρό γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του παρουσιαστή. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι, η συμφωνία θεωρείται δεδομένη.

https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Διάβασε επίσης: Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

Τι είναι το «Lingo»

Το «Lingo» βασίζεται στη δύναμη των λέξεων και της ταχύτητας. Τρία ζευγάρια παικτών θα διαγωνίζονται σε κάθε επεισόδιο, προσπαθώντας να εντοπίσουν κρυμμένες λέξεις μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Η παρατηρητικότητα, η άμεση σκέψη και η καλή συνεργασία είναι τα βασικά «όπλα» των διαγωνιζόμενων, καθώς ο χρόνος λειτουργεί ως ο βασικός τους αντίπαλος.

Πρόκειται για ένα format που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, συνδυάζοντας απλούς κανόνες με γρήγορο ρυθμό και ένταση, στοιχεία που το καθιστούν ιδιαίτερα εθιστικό για το τηλεοπτικό κοινό.

Νίκος Μουτσινάς
https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν απασχολήσει έντονα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Μάλιστα, σε προηγούμενες εκπομπές είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι οι οικονομικές απαιτήσεις του παρουσιαστή ίσως δυσκόλευαν τη συμφωνία. Ωστόσο, τελικά οι δύο πλευρές φαίνεται πως βρήκαν τη «χρυσή τομή».

Με το «Lingo», ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην παρουσίαση μέσα από ένα διαφορετικό project, σε ένα καθαρόαιμο τηλεπαιχνίδι που δίνει έμφαση στο χιούμορ, την ταχύτητα και τη διαδραστικότητα. Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για την πρεμιέρα και τη θέση του παιχνιδιού στο πρόγραμμα του Star.


Διάβασε επίσης: Δεν μάσησε τα λόγια του! Ο Νίκος Μουτσινάς μιλά πρώτη φορά για το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lingo star channel ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Τηλεπαιχνίδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

20.02.2026
Επόμενο
Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της

20.02.2026

Δες επίσης

Σαρλίζ Θερόν: «Ένας φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»
Celeb News

Σαρλίζ Θερόν: «Ένας φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»

20.02.2026
Βασιλιάς Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα»
Celeb News

Βασιλιάς Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα»

20.02.2026
Millie Bobby Brown: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της για τα γενέθλιά της
Celeb News

Millie Bobby Brown: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της για τα γενέθλιά της

20.02.2026
Πωλείται το πρώην σπίτι της Marilyn Monroe για 3.3 εκατ. Δολάρια (Fotos)
Celeb News

Πωλείται το πρώην σπίτι της Marilyn Monroe για 3.3 εκατ. Δολάρια (Fotos)

20.02.2026
Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt
Celeb News

Άρης Κοντός: Αυτός είναι ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt

20.02.2026
Brad Pitt: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Ύδρα
Celeb News

Brad Pitt: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα που πραγματοποιεί στην Ύδρα

20.02.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της

20.02.2026
Brad Pitt: Στην Ύδρα για γυρίσματα με τη σύντροφό του στο πλευρό του
Celeb News

Brad Pitt: Στην Ύδρα για γυρίσματα με τη σύντροφό του στο πλευρό του

20.02.2026
James Van Der Beek: Ανανέωσε τους όρκους με τη σύζυγό του πριν από τον θάνατό του
Celeb News

James Van Der Beek: Ανανέωσε τους όρκους με τη σύζυγό του πριν από τον θάνατό του

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη