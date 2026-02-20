Νίκος Μουτσινάς: Υπέγραψε με το Star για το τηλεπαιχνίδι «Lingo»

Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star και αναλαμβάνει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Lingo», επιστρέφοντας στην τηλεόραση

Οριστικά στο δυναμικό του Star Channel εντάσσεται ο Νίκος Μουτσινάς, καθώς οι συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων κατέληξαν σε συμφωνία. Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός αναλαμβάνει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού λέξεων «Lingo», ενός διεθνώς επιτυχημένου format που ετοιμάζεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του σταθμού.

Την είδηση έφερε στο φως η εκπομπή «Breakfast@Star», βάζοντας τέλος στη φημολογία που κυκλοφορούσε εδώ και καιρό γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του παρουσιαστή. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι, η συμφωνία θεωρείται δεδομένη.

Τι είναι το «Lingo»

Το «Lingo» βασίζεται στη δύναμη των λέξεων και της ταχύτητας. Τρία ζευγάρια παικτών θα διαγωνίζονται σε κάθε επεισόδιο, προσπαθώντας να εντοπίσουν κρυμμένες λέξεις μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Η παρατηρητικότητα, η άμεση σκέψη και η καλή συνεργασία είναι τα βασικά «όπλα» των διαγωνιζόμενων, καθώς ο χρόνος λειτουργεί ως ο βασικός τους αντίπαλος.

Πρόκειται για ένα format που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, συνδυάζοντας απλούς κανόνες με γρήγορο ρυθμό και ένταση, στοιχεία που το καθιστούν ιδιαίτερα εθιστικό για το τηλεοπτικό κοινό.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν απασχολήσει έντονα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Μάλιστα, σε προηγούμενες εκπομπές είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι οι οικονομικές απαιτήσεις του παρουσιαστή ίσως δυσκόλευαν τη συμφωνία. Ωστόσο, τελικά οι δύο πλευρές φαίνεται πως βρήκαν τη «χρυσή τομή».

Με το «Lingo», ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην παρουσίαση μέσα από ένα διαφορετικό project, σε ένα καθαρόαιμο τηλεπαιχνίδι που δίνει έμφαση στο χιούμορ, την ταχύτητα και τη διαδραστικότητα. Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για την πρεμιέρα και τη θέση του παιχνιδιού στο πρόγραμμα του Star.





